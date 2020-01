Tornesch / A23 - Vorfall zwischen zwei Autofahrern / Polizei sucht Zeugen

Avatar_shz von shz.de

22. Januar 2020, 08:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstag, den 21. Januar 2020, erschien ein 58-jähriger

Opelfahrer bei der Autobahnpolizei in Elmshorn und erstattete Anzeige gegen

einen anderen Autofahrer. Um den Vorfall auf der A23 bei Tornesch aufzuklären

sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Der 58-Jährige beschrieb, dass er am gleichen Tage zwischen 14:00 Uhr und 14:05

Uhr die A23 in Fahrtrichtung Heide befahren hat. Zwischen den Anschlussstellen

Tornesch und Elmshorn sei es zu einem Vorfall mit dem Fahrer eines weißen BMW

gekommen.



Er gab an, von diesem rechts überholt worden zu sein. Unmittelbar danach sei der

BMW vor ihm eingeschert, sodass er auf den Grünstreifen links der Fahrbahn

ausweichen musste. Anschließend soll der BMW vor dem Opel abgebremst haben,

sodass der 58-Jährige ebenfalls kräftig bremsen musste. Ferner soll der

BMW-Fahrer ihm die geballte Faust sowie den Mittelfinger gezeigt haben.



Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Elmshorn hat die Ermittlungen in diesem

Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere könnte die Aussage eines

bislang unbekannten Lieferwagenfahrers hilfreich sein, den der 58-Jährige

unmittelbar vor dem Vorfall überholt hatte. Hinweise nehmen die Ermittler unter

der Telefonnummer 04121-40920 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4498665

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell