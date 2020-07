Tönning: Unfallflucht am Markt

Avatar_shz von shz.de

30. Juli 2020, 08:43 Uhr

Tönning (ots) - Am Dienstagnachmittag (29.07.20) wurde in Tönning auf dem Marktplatz ein schwarzer BMW angefahren. Der Wagen parkte dort zwischen 14:00 - 15:15 Uhr. Am Auto waren an der Stoßstange und am Kotflügel orangefarbene Lackkratzer festzustellen.



Vor dem BMW soll ein orangefarbener VW-Bus geparkt haben, der als verursachendes Fahrzeug in Betracht kommt. Der Fahrer des Busses und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Tönning (04861/617066-0) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg Norderhofenden 1 24937 Flensburg Christian Kartheus Telefon: 0461/484-2011 E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/6313/4665685 OTS: Polizeidirektion Flensburg



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell