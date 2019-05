Tönning - 11-jähriger Radfahrer angefahren, Polizei sucht Zeugen

von shz.de

20. Mai 2019, 10:53 Uhr

Tönning (ots) - Am Dienstagmorgen (14.05.19), um 07.15 Uhr, befand

sich ein Elfjähriger mit seinem Fahrrad auf dem Schulweg. Er fuhr auf

dem Radweg der Badallee aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung

Eider-Treene-Schule, als ein Kleinwagen vorwärts aus der

Grundstückseinfahrt der "Alten Mühle" herausfuhr und das Hinterrad

des Jungen touchierte. Der Junge stürzte daraufhin und verletzte sich

am Oberkörper. Der Fahrer soll kurz aus dem Fenster geschaut und dann

seine Fahrt ohne jegliche Kontaktaufnahme zu dem Elfjährigen

fortgesetzt haben. Bei einer Untersuchung des Jungen wurde durch den

Sturz eine Prellung an der rechten Rumpfseite diagnostiziert.

Beschreibung des Fahrzeuges: Es soll sich um ein zweisitziges Auto

handeln (Smart oder ähnlich) mit blauer Lackierung hinten und gelber

im vorderen Bereich des Fahrzeuges. Über das Auto verteilt sollen

weiße Ziffern angebracht gewesen sein. Die Polizei in Tönning hat die

Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht am selben Tag aufgenommen.

Nun hoffen die Beamten auf weitere Zeugen oder Hinweisgeber zu dem

Verursacher. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer

04861-6170660 zu melden. Vielen Dank!









