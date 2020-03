Tödlicher Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Avatar_shz von shz.de

08. März 2020, 21:02 Uhr

Dannewerk (ots) - Am Sonntagnachmittag (08.03.20), gegen 15.40 Uhr, kam es zu

einem schweren Verkehrsunfall im Rheider Weg bei Dannewerk an der

Anschluss-Stelle A7/Jagel. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und die Beifahrerin

eines 5er BMW tödlich verletzt. Ein ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind

wurde schwer verletzt. Der Fahrer des anderen beteiligten PKW erlitt ebenfalls

schwere Verletzungen.



Nach bisherigen Ermittlungen ist der 46-jährige Fahrer eines schwarzen 3er BMW

von der Anschluss-Stelle A7/Jagel kommend auf den Rheider Weg in Richtung

Dannewerk gefahren. Aus bisher ungeklärter Ursache ist er dann mit einem ihm

entgegenkommenden grauen 5er BMW frontal zusammengestoßen. Der 21-jährige Fahrer

sowie die 23-jährige Beifahrerin dieses Fahrzeugs verstarben noch am Unfallort.

Das Kleinkind der Beifahrerin, ein einjähriger Junge, saß ebenfalls in dem Pkw

und erlitt durch den Frontalzusammenstoß eine schwere Beinverletzung. Er wurde

umgehend in die Uniklinik nach Kiel ausgeflogen. Der 46-jährige Fahrer des 3-er

BMW befand sich allein in seinem Pkw. Der Mann wurde mit Bein- und

Rückenverletzungen ins Heliosklinikum nach Schleswig verbracht. Ein

Sachverständiger für die Klärung des Unfallhergangs wurde auf Antrag der

Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Die Fahrbahn musste bis 18.20 Uhr gesperrt

werden.



