Tödlicher Verkehrsunfall mit Massenanfall von Verletzten

05. April 2021, 22:29 Uhr

Quickborn / A7 (ots) - Am heutigen Ostermontag kam es gegen 18:36 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren vier Personenkraftwagen am Unfall beteiligt. Infolge des Unfalls wurden 11 Fahrzeuginsassen verletzt/betroffen.

Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Norderstedt-Garstedt sicherten als erstes die Einsatzstelle und die verunfallten Fahrzeuge ab, stellten den Brandschutz und unterstützten den Rettungsdienst bei allen notwendigen medizinischen Maßnahmen. Für eine Person kam leider jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Alle weiteren Personen wurden in umliegende Krankenhäuser in Hamburg und Schleswig-Holstein transportiert.

Zur Unfallursache, Personalien und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Aussagen getroffen werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Norderstedt, Wache Garstedt mit ca. 40 Kameradinnen und Kameraden Berufsfeuerwehr Hamburg: B-Dienst, Org-Leiter, 1 HLF sowie GW-MANV, 4 RTW und 1 NEF Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein: 2 NEF, 4 RTW , Einsatzleiter Rettungsdienst und Leitendem Notarzt, Pressesprecher Rettungsdienst Rettungshubschrauber "Christoph 42" Führungsgruppe DRK Segeberg Polizei

