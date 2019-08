Tödlicher Verkehrsunfall

von shz.de

08. August 2019, 09:13 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck

und der Polizeidirektion Ratzeburg 08. August 2019 / Kreis Herzogtum Lauenburg -

08.08.2019 - Schmilau



Heute Nacht ist es auf der Landesstraße 202 zwischen Ratzeburg und Schmilau zu

einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 15-Jährige aus Ratzeburg kam dabei

ums Leben.



Gegen 00:20 Uhr kam der 22-jährige Fahrer aus Ratzeburg mit seinem VW Golf aus

Ratzeburg kommend in Richtung Schmilau fahrend aus bislang ungeklärter Ursache

im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte mit

der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die Beifahrerin wurde lebensgefährlich

verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus. Zur Klärung der genauen

Unfallursache stellte die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft

Lübeck den Unfallwagen sicher.



Die Landesstraße 202 blieb für die Bergung- und Rettungsmaßnahmen ca. 2 Stunden

gesperrt.



Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Ratzeburger

Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,6 Promille. Bei ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung wurde eingeleitet.

Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Polizei in Ratzeburg aufgenommen.



Dr. Ulla Hingst Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck und Rena Bretsch

Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg



