Tödlicher Verkehrsunfall

von shz.de

erstellt am 04.Dez.2017 | 11:43 Uhr

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 04.

Dezember 2017 | Kreis Stormarn - 03.12.2017 - Ammersbek



Am 03.12.2017, gegen 19:15 Uhr, kam es in Ammersbek, Hamburger

Straße Einmündung Ferdinand-Harten-Straße, zu einem Verkehrsunfall,

in dessen Folge ein Fußgänger verstarb.



Nach dem bisherigen Erkenntnisstand befuhr ein 48 Jahre alter Mann

aus Ahrensburg mit seinem VW Golf die Hamburger Straße in Richtung

Hamburg. Nach ersten eigenen Angaben habe er den Einmündungsbereich

zur Ferdinand-Harten-Straße bei "grün" überquert. Kurz hinter der

Ampel wollte der 84jährige Fußgänger aus Ammersbek die Hamburger

Straße überqueren und trat unvermittelt auf die Fahrbahn. Der

Golffahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste den Fußgänger.

Durch den Unfall wurde der 84-jährige schwer verletzt und verstarb

noch an der Unfallstelle. Die Hinzuziehung eines Gutachters wurde

durch die Staatsanwaltschaft Lübeck angeordnet. Nach Beendigung der

Maßnahmen durch den Gutachter wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung

Hamburg gegen 21:55 Uhr wieder frei gegeben.



Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Hinweise:

Nachfragen zu dieser Medieninformation sind zu richten an die

Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell