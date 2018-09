Todesfelde - Verkehrsunfall durch Schulbus

von shz.de

14. September 2018, 15:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Heute Morgen ist es in Todesfelde zu einem

Unfall mit einem Schulbus gekommen.



Um 07:48 Uhr befuhr die 40-jährige Busfahrerin aus dem Kreis

Segeberg mit dem Schulbus die Dorfstraße in Richtung Leezen. In Höhe

der Hausnummer 36 fuhr sie aus bislang noch ungeklärter Ursache auf

einen stehenden Mercedes Transporter auf.



Durch den Zusammenstoß verletzten sich zehn Kinder leicht, die

Busfahrerin blieb unverletzt. Nach dem jetzigen Stand sind mehrere

Kinder durch Rettungswagen oder ihre Eltern zur weiteren Behandlung

in Krankenhäuser gebracht worden. Die Kinder sind alle im Kreis

Segeberg wohnhaft und zwischen 10 und 14 Jahren alt.



Die weiteren Schulkinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule

gebracht.



In dem Mercedes Transporter befanden sich zu dem Unfallzeitpunkt

keine Personen.



Wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Schulbus

befanden, kann derzeit nicht abschließend gesagt werden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell