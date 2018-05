Todesfelde - Motorradunfall auf der Kreisstraße 109

von shz.de

15. Mai 2018, 15:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Gestern ist es auf der K 109 zwischen

Todesfelde und Stuvenborn zu einem Verkehrsunfall mit einem

Motorradfahrer gekommen.



Um 19:07 Uhr befuhr ein 26-jähriger Hamburger mit seinem Motorrad

und drei weiteren Motorradfahrern die K 109 von Todesfelde in

Richtung Stuvenborn.



Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Hamburger auf die

Gegenfahrbahn und den linken Grünstreifen. Dort verlor er die

Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.



Der Motorradfahrer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit

dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der

Verletzung können derzeit keine Angaben gemacht werden. Eine

Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand allerdings nicht.



Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Verkehrsunfall nicht

beteiligt.



Das Motorrad wurde erheblich beschädigt.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell