Todesfelde - Motorradfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Bad Segeberg (ots) - Am heutigen Tag ist es in Todesfelde zu einem

Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen ein Motorradfahrer

lebensgefährlich verletzt wurde.



Nach den bisherigen Erkenntnissen kam ein19jähriger Motorradfahrer

aus dem Kreis Segeberg gegen 13:00 Uhr auf der K 109 am Ortsausgang

Todesfelde in Richtung Stuvenborn ohne Fremdverschulden nach rechts

von der Fahrbahn ab und verunglückte.



Dabei verletzte sich der Fahrer derart schwer, dass er in

Lebensgefahr schwebt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von

etwa 1.500,- EUR.



Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde ein

Sachverständiger hinzugezogen.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 15:23 Uhr