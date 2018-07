Todesfelde / K 109 - Polizei setzt Schwerpunktkontrollen fort

von shz.de

09. Juli 2018, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag haben Beamte des Polizei-

Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberger eine weitere

Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 109 / den sogenannten

"Todesfelder Kurven" durchgeführt.



In der Zeit von 14:00 - 18:00 Uhr kontrollierten die Kollegen

circa 250 Fahrzeuge. Davon überschritten 37 Verkehrsteilnehmer (17

Motorradfahrer, 20 Autofahrer) die zulässige Höchstgeschwindigkeit

von 60 km/h so deutlich, dass sie jetzt mit einem Bußgeld rechnen

müssen. Acht Fahrer erwartet zudem ein Fahrverbot.



Für den negativen Höchstwert sorgte ein 24-jähriger Motorradfahrer

aus Hamburg, der mit 152 km/h gemessen wurde. Den Hamburger erwartet

zusätzlich ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei

an Ort und Stelle.



Des Weiteren fuhren ein Porschefahrer mit 123 km/h und ein

weiterer Motorradfahrer mit 115 km/h weitaus schneller, als es

erlaubt ist.



Von den Anwohnern gab es durchweg positive Rückmeldungen für die

kontrollierenden Beamten. Die Anlieger stellten fest, dass es durch

die Schwerpunktkontrollen der Polizei bereits deutlich "ruhiger"

geworden ist.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Arnd Habermann

Telefon: 04551-884-2022

Handy: 0151-11717416

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell