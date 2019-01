Timmendorfer Strand-Strandpromenade/Ring aufgefunden

von shz.de

11. Januar 2019, 09:43 Uhr

Lübeck (ots) -



Am 06. Januar 2019 wurde ein Ring an einem Waschbecken in einem

öffentlichen Toilettenhäuschen an der Strandpromenade Timmendorfer

Strand aufgefunden. Der ehrliche Finder, ein 53-jähriger aus

Geesthacht, nahm den Ring an sich und gab diesen bei der PSt

Timmendorfer Strand ab. Es handelt sich bei der Fundsache offenbar um

einen Verlobungs-/Ehering, da auf der Innenseite ein weiblicher

Vornahme und ein Datum eingraviert ist. Ein Bild des Rings ist

beigefügt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der PSt Timmendorfer

Strand unter Tel. 04503/4081-0 in Verbindung zu setzen.









