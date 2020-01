THW-HH MV SH: Zukunft mit Tradition: 10 Jahre Zusammenarbeit THW und LIEBHERR

Avatar_shz von shz.de

31. Januar 2020, 22:53 Uhr

Kiel/Rostock (ots) - Es war der Besuch einer Jugendgruppe des Technischen

Hilfswerk (THW) beim Kranbauer Liebherr in Rostock, der den Auftakt für eine

vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem

Wirtschaftsunternehmen und der Katastrophenschutzbehörde des Bundes bildete.

Mittlerweile wird diese Kooperation seit zehn Jahren mit zahlreichen Projekten

und Aktionen gelebt. Grund genug, dieses außergewöhnliche Jubiläum gebührend zu

feiern und Personen, die sich um diese Kooperation verdient gemacht haben, zu

ehren.



Zum 10-jährigen Jubiläum der Kooperation zwischen dem Kranbauer Liebherr-MCCtec

Rostock GmbH und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk fanden sich Gratulanten

aus Politik und Wirtschaft sowie Behörden und Organisationen in der Liebherr

Akademie in Rostock ein. Darunter Nikolaus Voss, Staatssekretär Ministerium für

Soziales, Integration und Gleichstellung; Peter Stein, Mitglied des Bundestages;

Leitender Branddirektor Johann Edelmann, Hansestadt Rostock; sowie Albrecht

Broemme, Ehrenpräsident des THW.



Im Sommer 2009 besichtigte die Jugend des Technischen Hilfswerk (THW) erstmals

die Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. Noch im selbe Jahr besuchten Teilnehmende des

THW-Speziallehrgangs "Autokranführer" den Rostocker Kranbauer.



Seit 2010 ist Liebherr fester Bestandteil des alle zwei bzw. seit 2016 alle drei

Jahre stattfindenden Bundesjugendlagers der THW-Jugend. Hier haben die

Auszubildenden und Ausbilder von Liebherr den THW-Jugendlichen in unzähligen

Workshops Einblicke in ihre Tätigkeiten gegeben. Darüber hinaus kamen sich

Auszubildende und THW-Jugendliche im Rahmen von Kennenlerntagen, Sommertreffen,

Berufsinformationstagen und gegenseitigen Besuchen näher.



Aber auch die Ausbildung von THW Einsatzkräften hat von dieser Kooperation

bisher vielfach profitiert. Dank der Bereitstellung eines Baumbiegesimulators

durch Liebherr können THW Einsatzkräfte im Umgang mit Kettensägen bestmöglich

ausgebildet werden. Ladekranbediener Aus- und Fortbildungen finden in der

Liebherr Akademie statt, gemeinsam werden neue Ausstattungen wie z.B. der

THW-Gefahrstoffcontainer gebaut und neue Lehrgänge wie z.B. eine spezieller

Hydraulik-Lehrgang für THW-Einsatzkräfte entwickelt.



"Wir blicken heute mit Stolz auf eine 10-jährige, außergewöhnlichen

Kooperation", sagte Albrecht Broemme, Ehrenpräsident des THW. "Aus dem Besuch

einer THW Jugendgruppe entstand eine Partnerschaft, die sowohl für das

Wirtschaftsunternehmen Liebherr, als auch für den Katastrophenschutz in

Deutschland wichtig und förderlich ist. Wir blicken auf eine Kooperation, bei

der beide Seiten, Wirtschaft und Ehrenamt, gleichermaßen voneinander

profitieren."



Für ihre Verdienste um diese Kooperation verlieh Albrecht Broemme,

Ehrenpräsident des THW, den Liebherr-Mitarbeitern Enrico Engel und Dirk Kamrau

das THW-Helferzeichen in Gold.



Für Ralf Harder, Leiter der Liebherr-Akademie, völlig überraschend, wurde er von

Albrecht Broemme mit dem Helferzeichen "Gold mit Kranz" ausgezeichnet, einer der

höchsten Auszeichnungen, die das THW verleiht. "Ralf Harder hat sich mit großem

persönlichen Einsatz um diese außergewöhnliche Kooperation und somit um das THW

Ehrenamt und den Katastrophenschutz in Deutschland verdient gemacht. Sein Name

ist untrennbar mit den bisherigen Erfolgen dieser Zusammenarbeit verbunden",

würdigt Albrecht Broemme in seiner Laudatio die Verdienste von Ralf Harder.



"Wir danken dem THW für die Auszeichnungen. Der gemeinsame Nutzen dieser aktiv

gelebten Kooperation steht für uns außer Frage. Wir freuen uns Verantwortung

übernehmen zu können und so unseren Beitrag zum Katastrophenschutz zu leisten.

In den vergangenen zehn Jahren sind aus Kooperationspartnern Freunde geworden,

auf die man sich immer verlassen kann. Wir freuen uns auf die nächsten zehn

Jahre und wissen, dass wir noch viel Neues erleben werden", sagt Ralf Harder,

Leiter der Liebherr Akademie.



