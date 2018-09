THW-HH MV SH: Zentraler Start für Grundausbildung im Regionalbereich Schwerin für 46 THW-Helferinnen und -Helfer

von shz.de

15. September 2018, 20:13 Uhr

Schwerin (ots) -



Erstmalig startet im Landesverband Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein in einem Regionalbereich

mit einer zentralen Veranstaltung die Grundausbildung. Die neuen

Helferinnen und Helfer kamen aus den acht Ortsverbänden des

Regionalbereiches Schwerin.



Als Schirmherr für diese Maßnahme bürgerschaftlichen Engagements

wurde der Minister für Inneres und Sport des Landes

Mecklenburg-Vorpommern gewonnen.



Für den Minister kam stattdessen stellvertretend Staatssekretär

Thomas Lenz, der bei der Eröffnung der neuen Grundausbildungssession

den neuen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für dessen

Bereitschaft sich gemeinnützig der technisch-humanitären zu

verpflichten herzlich dankte.



Diese Veranstaltung stellt ein Highlight zum Beginn der

bundesweiten 14. Woche des bürgerschaftlichen Engagements (vom

14.-20. September 2018)dar.



Insgesamt hatten sich 46 Frauen und Männer seit August in den acht

Ortsverbänden gemeldet und als Helferin und Helfer verpflichtet.

Bereits mit dem typischen blauen Einsatzanzug ausgestattet, konnte

der Starttag auch für die ersten Ausbildungselemente genutzt werden.

THW-Referatsleiter Jörg Behling vom Landesverband und der Leiter der

Regionalstelle Schwerin Michael Teuber freuten sich über diese

erfolgreiche Premiere zum Start einer Grundausbildung. "Durch die

Fokussierung auf diese Startveranstaltung für einen gesamten

Regionalbereich konnten wir intensiver Interessenten ansprechen,"

freute sich Jörg Behling über den guten Zuspruch.



Für Michel Teuber war auch wichtig, dass die neuen Helferinnen und

Helfer wahrnehmen, dass gleichzeitig in acht Ortsverbänden die

Grundausbildung vermittelt wird. "Normalerweise findet die gesamte

Grundausbildung in den einzelnen Ortsverbänden statt. Heute gibt es,

geführt durch 8 Ausbilder, die erste Lerneinheit zentral. Mit dem

Thema Rettungsschere und -spreizer in Theorie und Praxis haben wir

auch ein spannendes Thema zum Start".



Die Grundausbildung in den Ortsverbänden dauert circa ein halbes

Jahr, bevor die Prüfung ansteht. Danach kommen die Helferinnen und

Helfer in eine der Einsatzgruppen ihres Ortsverbandes, wo

verschiedene Fachausbildungen folgen.



In der Gemeinschaft der Helferinnen und Helfer in den einzelnen

Ortsverband wird jeder Neuling herzlich aufgenommen. Bundesweit sind

rund 80.000 Helferinnen und Helfer in 668 Ortsverbänden ehrenamtlich

organisiert. Allein in ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt es 18

Ortsverbände.



Teilnehmende Ortsverbände bei dem Start dieser

Grundausbildungsssession sind: Bad Doberan - Gadebusch - Güstrow -

Ludwigslust - Parchim - Rostock - Schwerin - Wismar



Bildtexte: Bild1 Axel Schirmacher, Ausbilder an der Regionalstelle

Schwerin erläutert den neuen Helferinnen und Helfern den Greifzug



Bild 2 Gruppenfoto mit Staatssekretär - Thomas Lenz,

Staatssekretär im Innenministerium MV (16.v. Rechts) begrüßte die

neuen THW-Heöferinnen und -Helfer in der Regionalstelle Schwerin



Bild 3 und 3a Erste Kontakte mit den Rettungsmitteln

Rettungsschere und -spreizer



Bild 4 Einstellen des Greifzuges



Bild 5 Wenn interessiert zugehört wird, bleiben der Fotografin nur

Rückenperspektiven



Bild 6 Anschlagen des Greifzuges an den Gerätekraftwagen, der als

Zugpunkt dient.



Fotos: Lena Marquadt THW Landesverband HH,MV,SH









Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein



Telefon: 0431 / 57933-0



www.lv-hhmvsh.thw.de



Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell