THW-HH MV SH: Waldbrand Lübthee: THW beendet Einsatz

22. Juli 2019, 14:53 Uhr

Kiel (ots) -



Seit dem 1. Juli 2019 war das Technische Hilfswerk (THW) in

Lübtheen im Einsatz. Zuerst unterstützten die THW-Einsatzkräfte im

Rahmen der Löscharbeiten beim größten Waldbrand in der Geschichte

Mecklenburg-Vorpommerns. Anschließend im Rahmen eines

Amtshilfeersuchen die Bundesforst bei den Nachsorgearbeiten. Am

Samstag sind die letzten THW-Einheiten aus Lübtheen abgerückt und der

Einsatz offiziell beendet.



Knapp drei Wochen waren die THW-Einsatzkräfte in Lübtheen, um

verschiedenste Aufgaben durchzuführen. Während der Löscharbeiten galt

es, ein Feldlager für die an den Löscharbeiten beteiligten

Einsatzkräfte aufzubauen und zu betreiben. Über 700 Einsatzkräfte

wurden während des Brandes im Feldlager untergebracht und konnten

sich dort ein wenig ausruhen.



Darüber hinaus sorgte das THW für die Ausleuchtung verschiedenster

Einsatzstellen, baute große Wasserbehälter für die Löscharbeiten auf,

versogte alle eingesetzten Fahrzeuge und Geräte wie z.B.

Notstromaggregate mit Treibstoffen und die Fachgruppe "Logistik

Materialerhaltung" führte Wartungs- sowie Instandsetzungsarbeiten an

Materialien, Geräten und Fahrzeugen durch.



Auch das THW Media-Team Nord (MTN) kam zum Einsatz, um in

Abstimmung mit allen beteiligten Einsatzorganisationen sowie dem

Landratsamt die Pressearbeit vor Ort sowie die THW-eigene

Dokumentation dieses Einsatzes durchzuführen.



Zu Spitzenzeiten waren über 160 THW-Einsatzkräfte aus

Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen

beim Waldbrand in Lübtheen im Einsatz.



Nachdem am Montag, 8. Juli, der Katastrophenalarm beendet wurde

und tags darauf die Verantwortung für die letzten Nachlöscharbeiten

sowie notwendigen Forstarbeiten an die Bundesforst überging, blieb

das THW weiterhin im Einsatz.



Dieses Mal mit veränderten Schwerpunkten. Auf Basis eines

Amtshilfeersuchen der Bundesforst blieben durchschnittlich 45

THW-Einsatzkräfte weiterhin in Lübtheen im Einsatz.



Die Fachgruppe Führung- und Kommunikation stellte sicher, dass die

Bundesforst technisch und taktisch unterstützt wurde, alle

eingesetzten Organisationen per Digitalfunk miteinander kommunizieren

konnten und die THW Einsatzkräfte koordiniert wurden.



Die Fachgruppen Unbemannte Luftfahrtobjekte (UL) haben mit

sogenannten Drohnen in insgesamt fast 15 Flugstunden das Waldgebiet

regelmäßig auf noch vorhandene Glutnester untersucht.



Zwei schwere Radlader und bis zu sechs Kipper unterstützen die

Bundesforst bei dem Ausbau der Brandschneisen, indem sie über 200t

Wurzeln sowie 1,5km Drahtzäune entfernten und mehrere Kilometer

befestigte Wege anlegten.



Die Fachgruppe Logistik Materialerhaltung hat rund-um-die-Uhr

dafür gesorgt, dass Einsatzfahrzeuge und Geräte gewartet, betankt und

instandgesetzt wurden.



Am Samstag haben die letzten THW-Einheiten Lübtheen verlassen,

womit der Einsatz für das THW offiziell beendet ist.



Während der Lösch- und Nachsorgearbeiten waren THW-Einsatzkräfte

aus über 30 Ortsverbänden im Einsatz. Sie kamen aus den Bundesländern

Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen,

Bremen, Brandenburg und Bayern.









