THW-HH MV SH: Verletzte Personen und unklare Gefahren - 250 Einsatzkräfte übten in Basepohl

Stavenhagen (ots) -



Mehr als 250 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus insgesamt

17 Ortsverbänden der Geschäftsstellen Lübeck, Schwerin und Stralsund

nahmen in drei Durchgängen an der Übung "Schietwetter 2017" des

Landesverbandes Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

teil. Am Samstag, dem 16. September 2017, fand die Übung bei bestem

Wetter statt.



Der Übungsname "Schietwetter" kommt von der typisch norddeutschen

Wetterlage. Die Übung, die in Form eines Leistungsvergleichs

stattfindet, wird in einem zweijährigen Wechsel jeweils von einem

anderen Geschäftsführerbereich ausgerichtet. Dabei wechseln nicht nur

die Übungsorte, sondern auch die vorbereitenden Arbeitsgruppen aus

ehren-und hauptamtlichen Mitarbeitern.



Die Übungsaufgaben setzten sich aus Themen, wie dem Anheben

schwerer Lasten, dem Retten aus Höhen und der Erkundung von

Einsatzstellen, sowie der Anwendung von Erste-Hilfe-Kenntnissen

zusammen. In einem einsturzgefährdeten Gebäude musste eine

bewusstlose Person gerettet und ein unbekannter Gefahrstoff

identifiziert werden. Vor dem Gebäude passierte zur gleichen Zeit ein

LKW-Unfall, eine Zufahrtsstraße musste geräumt und eine eingeklemmte

Person befreit werden.



Da nicht alle Aufgaben parallel abgearbeitet werden konnten,

hatten die Führungskräfte die Aufgabe, Prioritäten richtig

festzulegen.



Den teilnehmenden Einheiten gelang es, die gestellten Aufgaben

zuverlässig und in der geforderten Zeit von 90 Minuten zu bewältigen.



Ehrenamtliche Schiedsrichter aus den Geschäftsführerbereichen

Neumünster und Schleswig bewerteten die Leistung der Einsatzkräfte.

Schiedsrichter des Arbeiter-Samariter-Bund(ASB)bewerteten den Umgang

mit den verletzten Personen.Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei auf

die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und der fachgerechten

Erledigung der Aufgabe gelegt.



Die Ergebnisse wurden den Einheiten im Anschluss mitgeteilt,

sodass sich die Teilnehmer bis zum nächsten Jahr noch weiter

verbessern können. In der Abschlussbesprechung lobte Übungsleiter

Alexander Stelter das fachliche Handeln der Teilnehmer.









Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Geschäftsstelle Stralsund

Markus Drewes

Telefon: 0174 / 3796872

E-Mail: markus.drewes@thw-heide.de

www.lv-hhmvsh.thw.de



