THW-HH MV SH: U-Bahnstrecke und Straßen nach Windhose bei Großhansdorf geräumt

Zur Unterstützung der Feuerwehr Großhansdorf waren nach einer

Windhose bei Großhansdorf die THW Ortsverbände Ahrensburg und Bad

Oldesloe im Einsatz.



Am Abend des Donnerstages 22. Juni zog eine Schlechtwetterfront

über Norddeutschland. Insbesondere im südlichen Schleswig-Holstein

gab es zahlreiche Einsätze um Verkehrswege wieder freizumachen. So

entwickelte sich in der Gemeinde Großhansdorf nördlich von

Ahrensburg eine Windhose, die dafür sorgte, dass unter anderem die

U-Bahn-Strecke nach Hamburg von umgestürzten Bäumen befreit werden

musste.



16 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Ahrensburg und 15 aus

dem THW Ortsverband Bad Oldesloe hatten neben diesem Einsatzort auch

Bäume von Straßen zu entfernen und für einen Feuerwehreinsatz in

dieser Nacht eine Straße zu sperren.









