THW-HH MV SH: THW unterstützt mit Netzersatzanlagen nach Lübecker Stromausfall

16. Mai 2018, 18:23 Uhr

Lübeck (ots) -



Gegen kurz nach Zwölf Uhr fiel am Mittwoch, den 16. Mai in weiten

Teilen der Hansestadt Lübeck sowie den angrenzenden Landkreisen

Ostholstein und Stormarn der Strom aus. Die Feuerwehr Lübeck

alarmierte daraufhin auch den THW-Ortsverband Lübeck. Ein

THW-Fachberater wurde umgehend in den Führungsstab der Feuerwehr

Lübeck entsandt. Zur Stunde unterstützt das THW in Lübeck mit zwei

Bergungsgruppen. Die Einheiten sind mit mobilen Stromerzeugern

ausgestattet. Zudem wurden zwei leistungsstarke mobile

Netzersatzanlagen aus den THW-Ortsverbänden Lauenburg und

Hamburg-Bergedorf nach Lübeck entsandt, um bei Bedarf öffentliche

Einrichtungen mit Strom zu versorgen. Aus den THW-Ortsverbänden

Mölln, Bad Oldesloe und Eutin wurden ebenfalls THW-Spezialisten als

Fachberater und Verbindungspersonen in die Feuerwehr-Führungsstäbe

der Kreise Herzogtum-Lauenburg, Stormarn und Ostholstein entsandt. In

der THW-Regionalstelle Lübeck und dem Ortsverband Lübeck wurden

Leitungs- und Koordinierungsstäbe eingerichtet, um bei Bedarf weitere

THW-Einheiten nachzufordern und zu koordinieren. Weiterhin hat auch

die Landesverbands Dienststelle ihren Leitung und Koordinierungsstab

hochgefahren, um weitere Einheiten entsenden zu können und eine

Rückfallebene für die Regionalstelle darzustellen, da diese auch vom

Stromausfall betroffen war. Die Kommunikation zwischen den LuK Stäben

LB Dienststelle, Regionalstelle und den LuK der OV bzw. den Einheiten

sowie die Einsatzkoordination konnte weitestgehend über Digitalfunk

sichergestellt werden. Es bestand eine enger Kontakt zur

autorisierten Stelle des Landes für den Digitalfunk um ggf. bei

Störungen schnell unterstützen zu können. Am späten Nachmittag lief

dann das Lübecker Stromnetz wieder. Um solchen Einsatzlagen

unterstützen zu können hat das THW bundesweit ihre Fachgruppen

Elektroversorgung mit Netzersatzanlagen mit Leistungen bis 200 kVA. h

ttps://www.lv-hhmvsh.thw.de/SharedDocs/Einheiten/DE/Inland/FGr-E.html

?nn=2244670 Im Rahmen seiner Umstrukturierungen wird dieser Bereich

der Notversorgung mit Strom noch flächendeckender ausgebaut. Dies

erfolgt mit zusätzlichen Netzersatzanlagen von 50 kVA wie gerade im

OV Heide: https://www.lv-hhmvsh.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-LV-HH

MVSH/DE/Meldungen/2018/02/Neues%20Dokument.html?searchString=strom+he

ide









