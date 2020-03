THW-HH MV SH: THW-Stützpunkt Louisenlund - erste THW-Einsatzstelle für den Bundesfreiwilligendienst mit Internatsunterbringung

Avatar_shz von shz.de

06. März 2020, 17:03 Uhr

Güby / Louisenlund (ots) - Am THW-Stützpunkt Louisenlund werden zukünftig zwei

Stellen für den Bundesfreiwilligendienst angeboten inklusive der Unterbringung

am Einsatzort im Internat Louisenlund.



Einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichneten die Stiftung

Louisenlund und das Technische Hilfswerk (THW) am 4. März 2020. Deutschlandweit

ist die StiftungLouisenlund mit ihrem THW-Stützpunkt die erste Einsatzstelle,

bei der Bundesfreiwilligendienstleistende des THW während ihrer Dienstzeit vor

Ort wohnen und am Internats leben teilnehmen können.



Louisenlund stellt Verpflegung und Unterkunft für die Dauer der Tätigkeit zur

Verfügung.



Die fachliche Anleitung der Freiwilligen erfolgt durch den Leiter des

THW-Stützpunktes Louisenlund. Da die Arbeit des THW-Stützpunktes Louisenlund

fest mit dem außerunterrichtlichen Bildungsangebot der Stiftung Louisenlund

verbunden ist, erwartet die Bundesfreiwilligendienstleistenden ein vielfältiges

Tätigkeitsfeld - von der Mitwirkung in der Verwaltung der Helferinnen und

Helfer, dem Durchführen von Diensten bis zur Unterstützung von Ausbildungen und

Veranstaltungen im Regionalbereich Schleswig. Darüberhinaus absolvieren alle

Freiwilligendienstleistenden selbst die THW-Grundausbildung, um die Mitwirkung

im Zivil- und Katastrophenschutz besser kennenzulernen.



"Jungen Menschen zu vermitteln, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen,

ist fester Bestandteil der Louisenlunder Pädagogik. Ein Engagement und die

Arbeit im THW entspricht diesem Ansatz in höchstem Maße. Daher ist es nur

konsequent, jungen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, ihren

Bundesfreiwilligendienst im THW-Stützpunktes Louisenlund zu absolvieren und das

Lernen, Leisten und Leben in Louisenlund kennenzulernen", freute sich Dr. Peter

Rösner, Leiter der Stiftung Louisenlund über die Kooperationsvereinbarung. Und

auch Dierk Hansen, Landesbeauftragter des THW- Landesverbandes Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein zeigte sich begeistert: "Mit dem

Angebot des Bundesfreiwilligendienstes am THW-Stützpunkt Louisenlund mit

angegliedertem Internat bieten wir jungen Menschen deutschlandweit im



THW erstmals die Möglichkeit ihre Arbeit als Bundesfreiwilligendienstleistende

mit einer Unterbringung vor Ort zu verbinden." Er ergänzt: "Somit können

interessierte Bewerberinnen und Bewerber aus ganz Deutschland dieses Angebot

wahrnehmen und die spannende Arbeit im THW kennenlernen."



