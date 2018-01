THW-HH MV SH: THW-Präsident Albrecht Broemme besucht Ortsverband Eckernförde/ Verdiente THW-Helfer geehrt / Ehrenzeichen in Gold für Stephan Suhr

von shz.de

27. Januar 2018, 19:23 Uhr

Kiel/Eckernförde (ots) -



Der Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Albrecht

Broemme hat am 26. Januar 2018 den Ortsverband Eckernförde im

Technischen Hilfswerk (THW), besucht. Begrüßt wurde der Präsident vom

THW-Landesbeauftragten Dierk Hansen, dem Eckernförder

Ortsbeauftragten Michael Marszalek und dem Landessprecher Udo

Petersen. Im Mittelpunkt stand die alljährlich stattfindende

Jahresabschlussveranstaltung des Ortsverbandes mit vielen Gästen aus

Wirtschaft, Politik und anderen Hilfsorganisationen. Auf dem

Abendprogramm weiterhin die Jahresberichte des Ortsbeauftragten,

Zugführers und Jugendgruppenbetreuers. Der Präsident verlieh im

Veranstaltungsverlauf dem ehrenamtlichen Beauftragten für

Öffentlichkeitsarbeit, Stephan Suhr (59), das THW-Ehrenzeichen in

Gold für seine beispiellose Einsatzbereitschaft und herausragenden

Verdienste um das THW. In seiner Laudatio würdigte Broemme

insbesondere Suhrs Netzwerkarbeit, die verschiedenen Tätigkeiten für

den Orts- und Landesverband sowie seine Mitarbeit an einer

bundesweiten THW-Marketingstrategie. Weiterhin zeichnete Präsident

Broemme mit dem Helferzeichen in Gold sowie Gold mit Kranz sieben

weitere Ehrenamtliche des Ortsverbandes Eckernförde für ihre

besonderen Verdienste aus. Der Eckernförder Ortsverband verfügt über

zwei Bergungs- und eine Fachgruppe für Wassergefahren, die zusätzlich

mit Unterwassersonargeräten und Tauchroboter ausgerüstet ist. 18500

Dienst- und Einsatzstunden leisteten die derzeit 63 aktiven

Heferinnen und Helfer für das Technische Hilfswerk in Eckernförde im

Jahr 2017.









