THW-HH MV SH: THW-Länderjugendlager "Küste" eröffnet

Neuendorf/Wulkenzin bei Neubrandenburg (ots) -



Traditionsgemäß und nun schon zum neunten Mal in Folge findet das

gemeinschaftliche Länderjugendlager "Küste", organisiert von den drei

THW-Jugenden Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein,

statt. Auch in diesem Jahr haben sich wieder über 750 Jugendliche und

deren Betreuer mit Anreisen von bis zu 350 Kilometern, für dieses

Zeltlager angemeldet.



Gemeinsam mit dem Innenminister des Landes

Mecklenburg-Vorpommerns, Lorenz Caffier und dem

THW-Landesbeauftragten Dierk Hansen eröffneten die drei

Landesjugendleiter Marcel Quaas (MV), Dominique Bartus (HH) und

Michael Hye (SH), nicht nur das Landesjugendlager sondern weihten

auch das wohl bekannteste und spektakulärste Fahrzeug des

THW-Landesverbandes ein. Die neue Riesenrutsche kam zum ersten Mal

zum Einsatz. Baugleich wie ihre Vorgängerin, auch optisch einem

Gerätekraftwagen nachempfunden, tritt sie nach fast 10 Jahren

Dauereinsatz der alten Rutsche bei THW-Veranstaltungen im

Landesverband HH,MV, SH aber auch bundesweit die Nachfolge an.



Bei einem gemeinsamen Rundgang des Ministers mit dem

Landesbeauftragten und den Gästen der Eröffnungsfeier konnten diese

sich davon überzeugen, wie viel Spaß und Freude für die

Junghelferinnen und Junghelfer aus den drei Bundesländern diese

traditionelle Pfingstlager bereitet.



"Das Technische Hilfswerk mit seinen vielen ehrenamtlichen

Mitgliedern ist unser Trumpf, wenn die Natur - oder auch die Technik

- verrücktspielt. Und ich wünsche mir, dass ihr in ein paar Jahren zu

diesem starken Team dazugehört. Dabei finde ich es großartig, dass

auch die jüngsten schon mitmachen. Wenn Sechsjährige zwischen den

Jugendlichen umherlaufen und die Großen auf die Kleinen aufpassen,

dann wird es nicht nur familiär, dann zeigt sich auch die echte

Kameradschaft. Ihr steht füreinander ein, ihr helft euch gegenseitig,

ihr respektiert euch. Das sind Werte, die unserer Gesellschaft gut zu

Gesicht stehen. Eure Eltern und Angehörigen können stolz auf euch

sein." betonte Innenminister Caffier in der Eröffnungsansprache



Die Jugendlichen im Alter von 6 bis 17 Jahren und ihre Betreuer

erwartet ein spannendes und abwechslungsreiches Wochenende. Dazu

gehören zahlreiche Attraktionen auf dem Lagergelände, wie zum

Beispiel die Lagerolympiade oder das Volleyballtunier, aber auch das

umfangreiche Freizeitprogramm für die reizvolle und erlebnisreiche

Umgebung.



Teilnehmende Jugendgruppen: Hamburg: Hamburg-Altona,

Hamburg-Mitte, Hamburg-Nord, Hamburg-Wandsbek



Schleswig-Holstein: Ahrensburg ,Bad Oldesloe, Bad Segeberg,

Barmstedt, Eckernförde, Elmshorn, Eutin, Flensburg, Husum, Itzehoe,

Kaltenkirchen, Kiel, Lauenburg, Lübeck, Meldorf, Neumünster, ,

Neustadt in Holstein Niebüll, Norderstedt, Oldenburg Pinneberg, Plön,

Preetz, Rendsburg, Schleswig, Sörup, Tönning, Wahlstedt



Mecklenburg-Vorpommern: Barth, Bergen auf Rügen, Demmin, Güstrow,

Neubrandenburg,Pasewalk, Rostock, Schwerin, Stralsund, Waren

(Müritz), Wismar









