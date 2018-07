THW-HH MV SH: THW, DRK-Wasserwacht im Einsatz auf den Regattabahnen der 129. Travemünder Woche

von shz.de

19. Juli 2018, 23:13 Uhr

Mit dem Startsignal für die Wettfahrten auf der Travemünder Woche

werden ab Freitag auch die Helfer von Technischem Hilfswerk (THW),

DRK-Wasserwacht und Deutscher-Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V.(DLRG)

wieder auf der Ostsee vor Travemünde im Einsatz sein.



Vom 20. bis zum 29. Juli gewährleisten die Einsatzkräfte mit

insgesamt 33 Booten die Sicherheit auf den Regattabahnen. In diesem

Jahr bereits zum 20. Mal als Sicherungsgemeinschaft von THW und

DRK-Wasserwacht.



Sobald Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau am Freitagabend die 129.

Travemünder Woche eröffnet, werden die ersten der knapp 120

Einsatzkräfte des THW, der DRK-Wasserwacht und der DLRG bereits ihre

ersten Revierfahrten auf der Travemünder Woche hinter sich haben.



Mit 33 Sicherungsboten gewährleisten die ausschließlich

ehrenamtlichen Rettungskräfte während der gesamten Travemünder Woche

die Sicherheit auf den bis zu acht Regattabahnen und tragen damit

ihren Teil zu erfolgreichen Segelwettbewerben für die gemeldeten

Segler aus aller Welt bei. Neben der medizinischen Versorgung der

Teilnehmer auf See gehört dazu auch der Transport von Regattatonnen,

Ankern und Personal, sowie im Bedarfsfalle auch die Sicherung der

ein- und auslaufenden Segler und das Schleppen und Sichern

havarierter Segelboote.



Diese Aufgabe nehmen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW und

der DRK-Wasserwacht in diesem Jahr bereits seit genau 20 Jahre

gemeinsam wahr.



"Der Einsatz auf der Travemünder Woche ist in diesem Jahr etwas

ganz besonderes für die ehrenamtlichen Helfer.", betont THW-Sprecher

Thorben Schultz. "2018 feiern die Helfer von THW und DRK-Wasserwacht

gemeinsam ihr 20jähriges Einsatzjubiläum auf der Travemünder Woche.

Ob Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Segelbundesliga oder

die Rotsponregatta auf der Trave, immer sind auch die Sicherungsboote

von THW, DRK-Wasserwacht und der DLRG in der Nähe, um gemeinsam

technische oder medizinische Hilfe zu leisten."



Die eingesetzten Wasserretter und Sanitätskräfte der

DRK-Wasserwacht und der DLRG sowie die Rettungs- und

Technikspezialisten des THW, die für die beliebte Travemünder Woche

zumeist einen Teil ihres Jahresurlaubes nehmen, kommen aus dem

gesamten norddeutschen Raum. Mit ihren leistungsstarken Rettungs- und

Mehrzweckbooten sind sie für den Einsatz in der Lübecker Bucht und

das Arbeiten in den Regattabereichen optimal ausgerüstet.



Koordiniert werden die Einsätze der Sicherungsboote auch in diesem

Jahr wieder durch eine gemeinsame Einsatzleitung von THW und

DRK-Wasserwacht in enger Abstimmung mit der Regattaleitung, der

Wasserschutzpolizei sowie der Deutschen Gesellschaft zur Rettung

Schiffbrüchiger (DGzRS). In der mobilen Einsatzleitung können über

Digitalfunk sogar die Positionen der Sicherungsboote auf der Seekarte

dargestellt und so alle Rettungsmittel optimal koordiniert werden.



Als Ansprechpartner vor Ort steht THW-Einsatzleiter Sven Slowak

unter der Rufnummer 0171 / 4822181 für Rückfragen zur Verfügung









