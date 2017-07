THW-HH MV SH: THW bei G20-Gipfel im Einsatz

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Hamburg (ots) -



Im Rahmen des G20-Gipfels, der an diesem Wochenende in Hamburg

stattfand, war das Technische Hilfswerk (THW) in vielfältiger Weise

eingebunden. Insgesamt waren rund 470 THW-Angehörige, überwiegend

ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,unterstützt von hauptamtliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im rückwärtigen Bereich, aus dem

gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Anforderer waren neben dem

Auswärtigen Amt und dem Bundeskriminalamt insbesondere die Freie und

Hansestadt Hamburg, die Landespolizei Hamburg und die Bundespolizei.

Hauptaufgabe der eingesetzten THW-Kräfte war die Unterstützung bei

den umfangreichen Sicherungsmaßnahmen. Hier waren zahlreiche

Fertigkeiten aus dem Technikbaukasten des THW gefragt. Für die

Feuerwehr Hamburg wurden zusätzlich umfangreiche Fähigkeiten des THW

bereit gehalten.



Wesentliche Aufgabe war das Ausleuchten der Sicherheitszonen rund

um die Messehallen der Hamburg Messe, wo die Staatschefs der

teilnehmenden G20-Staaten und Gaststaaten tagten. Weiterer

Einsatzschwerpunkt war der Bereich rund um die Elbphilharmonie, dem

G20-Veranstaltungsort für das Freitagabendprogramm, wo verschiedene

Durchgangs- und Kontrollstellen in der Hafencity ausgeleuchtet

wurden. Auch der beliebte Erholungspark "Planten un Blomen" und

wichtige Bereitstellungsbereiche der Polizei neben den Messehallen

wurden während des Gipfels taghell ausgeleuchtet.



An den verschiedenen Hotels, in denen die Delegationen des Gipfels

untergebracht waren, kamen mobile Lichtmasten und Beleuchtungskörper

der Fachgruppen Beleuchtung zum Einsatz. Ebenso in verschiedenen

Bereitstellungsräumen und Logistikstützpunkten, wie im Überseezentrum

im Hamburger Hafen, wo auch die Fahrzeuge der Landespolizeien und der

Bundespolizei abgestellt waren. Hier verpflegten die

THW-Logistikgruppen nicht nur die eigenen Einsatzkräfte, sondern auch

Kräfte der Polizei. Mit zahlreichen leistungsstarken

Netzersatzanlagen wurde zudem eine unabhängige Stromversorgung

gewährleistet.



Ein anderer Einsatzschwerpunkt war der Transport und Aufbau von

Arbeitsplattformen an den Veranstaltungsorten und den

Delegationsunterkünften; unter anderem auch am Gästehaus des Senats

an der Außenalster, wo der US-Präsident mit seiner Delegation

untergebracht war.



Weitere Fachgruppen, die zum Einsatz kamen, waren die der

Elektroversorgung, der Infrastruktur und der Logistik/Material, die

mehrere Tonnen Einsatzmaterial und Verbrauchsgüter von der Glühlampe

bis zur Kraftstoffversorgung transportierten und organisierten.



Geführt von Leitungs- und Koordinierungsstab (LuK) und

Führungsstelle, direkt bei der Hamburger Geschäftsstelle neben dem

Polizeipräsidium gelegen, begann der konkrete Einsatz für das THW

bereits im Juni. Die Hauptaufbauphase startete mit den ersten

Julitagen.



Ab Donnerstagabend begann mit zahlreichen Demonstrationen im

gesamten Stadtgebiet die heiße Einsatzphase, die mit dem Beginn des

Gipfels auch die eingesetzten Kräfte der Polizei, des THW, der

Feuerwehr und der Hilfeleistungsorganisationen vor zusätzliche

Herausforderungen stellte. So gab es aus Sicherheitsgründen

wiederholt Einschränkungen bei den Fahrtrouten. Aufgrund der

teilweise gewalttätigen Ausschreitungen militanter Gipfelgegner in

großen Teilen des Hamburger Stadtgebietes lag ein besonderes

Augenmerk der THW-Führungsstellen in enger Abstimmung mit der Polizei

auf der Sicherheit der eingesetzten Kräfte.



Aber nicht nur in der Hansestadt Hamburg war das THW im Einsatz,

auch an den Grenzen zu den Niederlanden, Dänemark und Polen

unterstützten THW-Helferinnen und -Helfer gleich in mehreren

Bundesländern den Einsatz der Bundespolizei an den temporär

eingerichteten Grenzkontrollstellen. Auch die in Reisebussen aus

Skandinavien anreisenden Demonstranten, die durch die Kontrolle

länger an der Grenze warten mussten, wurden vom THW mit Getränken

versorgt.



Um alle Demonstrationszüge und Einsatzlagen im Zusammenhang mit

dem G20-Gipfel sichern zu können, forderte die Polizei am Freitag

weitere Einsatzkräfte aus dem Bundesgebiet an, was für einen

kurzfristigen THW-Einsatz in Bad Segeberg sorgte. In einem

Containerdorf einer ehemaligen Bundeswehrliegenschaft wurden in enger

Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Hilfeleistungsorganisationen 700

zusätzliche Betten für die Unterbringung weiterer Polizeikräfte

aufgebaut.



Mit der Abreise der Staatschefs am Sonnabendnachmittag ist der

G20-Einsatz des THW noch nicht zu Ende. An verschiedenen Stellen im

Stadtgebiet gilt es nun Lichtmasten und Versorgungseinrichtungen,

Zelte, Gerüstsysteme, Netzersatzanlagen und weiteres technisches

Gerät zurückzubauen und einer umfassenden Prüfung zu unterziehen.

Erst dann geht auch für die letzten eingesetzten ehren- und

hauptamtlichen THW-Kräfte ein besonderer Einsatz zu Ende. Nicht nur

nach Stürmen, bei Hochwassern oder Explosionsunglücken kommen die

Technikspezialisten des THW zum Einsatz. Als ehrenamtlich getragene

Einsatzorganisation im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums

leistet das THW, wie hier beim G20-Gipfel, technisch-logistische

Amtshilfe auch für andere Behörden zur Erfüllung deren gesetzlicher

Aufgaben und zur Gewährleistung der Sicherheit der Bürgerinnen und

Bürger.



"In enger Zusammenarbeit mit der Polizei Hamburg und der

Bundespolizei haben mehr als 400 THW-Kräfte dazu beigetragen, dass in

Hamburg, auch unter teils schwierigen Einsatzbedingungen, der

G20-Gipfel stattfinden konnte. Als Spezialisten für Technik und

Logistik konnten wir auch bei diesem Einsatz einen wertvollen Beitrag

leisten.", dankte Dierk Hansen, THW- Landesbeauftragter für Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein den eingesetzten

THW-Kräften.



