THW-HH MV SH: Sturmtief "Sebastian" forderte Pumpen des THW auf Pellworm

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von shz.de

erstellt am 21.Sep.2017 | 12:53 Uhr

Pellworm (ots) -



Am Sonntag, den 17. September 2017, entsendete das THW die

Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen aus Niebüll und Flensburg auf die

nordfriesische Insel Pellworm.



Aufgrund anhaltender starker Regenfälle und dem Sturmtief

"Sebastian" in den letzten Wochen standen auf ganz Pellworm

großräumige Flächen unter Wasser. Am Deich installierte Sielpumpen,

die normalerweise Wasser vom eingedeichten Bereich der Insel in die

Nordsee befördern, waren nicht stark genug um das am Sonntag

massenhaft vorhandene Wasser abzupumpen.



Straßen standen teilweise bis zu 40cm unter Wasser und waren so

nicht mehr mit PKW befahrbar. Auf der ganzen Nordseeinsel standen

Carports und auch Wohngebiete im Wasser, in einige Häuser war bereits

Wasser eingedrungen. Eine Familie konnte ihr Haus nicht mehr

verlassen, da das Haus beinahe komplett von Wasser umgeben war. Akute

Gefahr bestand aber weder für Leib und Leben, noch für große

bedeutende Sachwerte.



In der Nacht zu Montag schafften es die Einsatzkräfte an der

Einsatzstelle "Süderkoogtief", durch Großpumpen der Typen Börger und

Hannibal mit je bis zu 5000l/min, den Pegelstand um 6 cm zu senken.

Die Gesamtleistung aller im Einsatz befindlichen Pumpen des

Technischen Hilfswerk betrug bis zu 21.000 l/min.



Unsere Einsatzkräfte wurden im Laufe des Einsatzes von den

Anwohnern der Insel mit zahlreichen Lebensmittelspenden wie Eis,

Getränken oder Kuchen unterstützt. Dafür ein herzliches Danke!



Der Einsatz endete in der Nacht des 20. September 2017. Die Kräfte

aus Flensburg wurden im Anschluss zu einem übergelaufenen

Regenrückhaltebecken nach Schleswig alarmiert.



---- https://www.lv-hhmvsh.thw.de/SharedDocs/Meldungen/THW-LV-HHMV

SH/DE/Einsaetze/2017/09/1709%20Pellworm.html









Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Mediateam Nord

Markus Drewes

Telefon: 0174 / 3796872

E-Mail: markus.drewes@thw-heide.de

www.lv-hhmvsh.thw.de



Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell