THW-HH MV SH: Streckensicherung der Cyclssic in Hamburg und Schleswig-Holstein

20. August 2018, 11:33 Uhr

Hamburg -



Hamburg - Rund 18.000 Radsportler gingen am Sonntag bei den

Cyclassics an den Start. Zehn Ortsverbände vom Technischen Hilfswerk

(THW) sorgten zusammen mit den Rettungsdiensten, diversen Feuerwehren

und der Polizei für die Sicherheit am Streckenrand. Seit über 20

Jahren finden die Cyclassics in Hamburg und Umgebung statt. Mit

18.000 Teilnehmern gilt die Veranstaltung auch dieses Mal wieder als

das größte Radrennen Europas. Und doch war in diesem Jahr etwas

anders: Erstmals führte die Strecke nicht durch Hamburg und

Niedersachsen, sondern durch Hamburg und Schleswig-Holstein. Gefahren

werden die Cyclassics über die Distanzen von 60, 100 und 160

Kilometer. Während die 60 Kilometer-Strecke hauptsächlich auf

Hamburger Gebiet verläuft, führten die beiden anderen Strecken die

Teilnehmer durch die Landkreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg im

Osten Hamburgs. Neben knapp 18.000 Amateur-Sportlern nahm auch ein

etwa 100-köpfiges Fahrerfeld von Elitesportlern aus aller Welt teil.

Die Cyclassics sind Teil der UCI World Tour, zu der unter anderem

auch die legendäre Tour de France gehört. Sicherheit am Streckenrand

Am Streckenrand beobachteten nicht nur zehntausende Zuschauer das

Radrennen, sondern auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer vom

Technischen Hilfswerk, welche alljährlich zusammen mit den

Rettungsdiensten, diversen Feuerwehren und der Polizei für die

Sicherheit bei der Veranstaltung sorgen. Die Helfer haben stets ein

Auge auf das Geschehen am Streckenrand und auf der Strecke. Im Falle

eines Unfalls leisten sie erste Hilfe, haben einen direkten Draht zur

Einsatzleitung um bei Bedarf schnell weitere Hilfe zu alarmieren und

achten darauf, dass Verkehrsteilnehmer und Passanten die Radstrecke

nicht queren. Oft dienen die Streckenposten dabei auch als

Ansprechpartner für all die Menschen, die durch die Absperrungen

nicht weiterwissen und erklären beispielsweise den Weg zur nächsten

Autobahn oder dem nächsten Bahnhof. Die Absicherung der diesjährigen

Cyclassics übernahmen insgesamt zehn THW-Ortsverbände aus Hamburg und

Umgebung. Für die ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte fängt die Arbeit

jedoch immer bereits weit vor dem Start des eigentlichen Rennens an.

Bevor die ersten Sportler auf die Strecke gelassen werden, bauen die

Helfer die Absperrungen auf und sperren die Zuwege. Nach Ende der

Veranstaltung und der Freigabe durch die Polizei werden die

Absperrungen wieder abgebaut.



Beteiligte THW-Ortsverbände: Ahrensburg Buxtehude Elmshorn Hamburg

Nord Hamburg-Eimsbüttel Hamburg-Altona Mölln Lüneburg Pinneberg

Uelzen









