THW-HH MV SH: Prüfungstag im Regionalbereich Lübeck / Erleichterte und glückliche Gesichter im Ortsverband Neustadt i.H. nach bestandener Grundausbildungsprüfung

11. November 2019, 09:53 Uhr

Lübeck (ots) -



Wer in das THW Eintritt, muss zunächst die Grundausbildung durchlaufen, bevor es

als einsatzbefähigte/r Helfer/in zur Unterstützung in die Fachgruppen geht.

Elfer Anwärter/innen haben die vergangenen Monate im Rahmen der Grundausbildung

die verschiedenen Werkzeuge und Spezialgerätschaften des THW kennen gelernt und

den praktischen Umgang geübt, sodass es nun zur Grundausbildungsprüfung ging und

das erlernte Können abgefragt wurde.



Nach einem gemeinsamen Frühstück mussten zunächst eine Reihe theoretischer

Aufgaben beantwortet werden. Anschließend mussten an sechs verschiedenen

Stationen praktische Aufgaben gelöst werden. So mussten unter anderem

verschiedene Stiche und Bunde gezeigt werden, Lasten mittels Hydraulikgerätes

angehoben werden und mit verschiedenen Werkzeugen zur Holz-, Metall- und

Steinsbearbeitung kleinere Aufgaben abgearbeitet werden. Alles natürlich unter

den wachsamen Augen der Prüfer/innen.



Am Ende haben alle elf Prüflinge die Grundausbildung bestanden und können nun

als einsatzbefähigte Helfer/innen ihren Ortsverband Unterstützen.



Ein großes Dankeschön geht an alle Helfer/innen des Ortsverbandes Neustadt i.H.

für die gute Vorbereitung, an die Stationshelfer/innen für ihre Unterstützung

und natürlich an die Prüferinnen und Prüfer.



Die nächste Grundausbildung in Ostholstein startet am 16.11.2019. Interessierte

können sich gerne noch unter folgender Telefonnummer anmelden. Tel:

045148065316







