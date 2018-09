THW-HH MV SH: Pressemitteilung: Komplexe Übung mit über 100 Teilnehmenden erfolgreich beendet

von shz.de

19. September 2018, 17:13 Uhr

Stralsund



Am vergangenen Wochenende hatten über 100 ehrenamtliche Kameraden

und Kameradinnen des Technischen Hilfswerkes die Gelegenheit sich

gemeinsam auf den Ernstfall vorzubereiten. Die Übung fand auf dem

Gelände der DJH Jugendherberge in Prora von Freitagabend bis Sonntag

statt. Zusammen mit den Kameraden des Erweiterten Löschzuges des

Katastrophenschutzes des Landkreis Vorpommern-Rügen bewältigten hier

die Kräfte der THW Ortsverbände aus Barth, Bergen,

Berlin-Lichtenberg, Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg, Neubrandenburg,

Neustrelitz, Stralsund und Wolgast ein komplexes Übungsszenario. Das

Übungsszenario verband hierbei verschiedene Einsatzschwerpunkte: In

einem (fiktiven) angrenzenden Tanklager ist ein Heizöltank

explodiert, dabei wurde ein zweiter Tank beschädigt und rund 1000t

Heizöl sind in die angrenzende Ostsee ausgetreten. Durch die

Explosion ist zudem ein angrenzendes Bürogebäude in Brand geraten und

teilweise eingestürzt. Die Aufgaben der übenden Kräfte gestalteten

sich entsprechend komplex: Das ausgetretene Öl musste eingefangen und

beseitigt werden, Menschen mussten aus dem Gebäude gerettet und

geborgen werden und die verschiedenen Einsatzgruppen mussten

koordiniert werden. Weitere Aufgaben bestanden in der Bereitstellung

und Instandhaltung von Material, der Dekontamination von Gerät sowie

der Verpflegung der eingesetzten Einheiten. Nachdem die Übung beendet

wurde, zieht der Übungsleiter Sven Rüchel eine erste Bilanz: "Nach

einer ersten Auswertung der Übung mit den Teilnehmenden und der

Übungsleitung wurde ein Übungserfolg festgestellt." Denn sowohl die

Verpflegung der Einheiten, als auch der Aufbau der

Dekontaminationsschleuse für Fahrzeuge, sowie die Materiallogistik

funktionierten reibungslos. Auch die Verschütteten konnten gefunden

und anschließend geborgen werden. Der Ölschaden am Ostseestrand

konnte hingegen zwar eingedämmt werden, jedoch konnte das fiktive Öl

nicht entfernt werden. Rüchel ergänzt hierzu: "Es wurden auch

Ausbildungsbedarfe ausgemacht und diese werden jetzt in Angriff

genommen." Mit weiteren Übungen für die THW Kräfte der Region ist

daher auch in Zukunft zu rechnen.









