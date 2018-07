THW-HH MV SH: Mit Kochtopf und Kanister einsatzbereit für Schweden

von shz.de

25. Juli 2018, 16:13 Uhr

Kiel (ots) -



Aufgrund der aktuellen Waldbrandsituation in Schweden wurde von

den Skandinaviern im Rahmen des EU-Mechanismus Hilfe aus den

Nachbarländern über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und

Katastrophenhilfe (BBK) und das Bundesministerium des Innern (BMI)

angefordert. Dieses Ersuchen wurde an die zuständigen

Innenministerien der Bundesländer weitergegeben. Auch

schleswig-holsteinische Feuerwehren haben entsprechend vorgeplant, um

gegebenfalls bei der bodengebundenen Waldbrandbekämpfung zu helfen.

Um die schwedischen Feuerwehren mit den Einsatzkräften aus

Schleswig-Holstein nicht unnötig zu belasten, fragte das

Innenministerium des Landes beim THW an, die schleswig-holsteinischen

Feuerwehrfrauen und -männer logistisch zu unterstützen. Dies

bedeutete für das THW, Teams zusammenzustellen, die die

Feuerwehrmannschaften sowohl im Bereich Verpflegung als auch

Kraftstoffversorgung bis zu einer Woche autark versorgen können.

Björn Setzer, Einsatzorganisator im LV HHMVSH erklärte zu der

Zusammenstellung: "Durch den THW Landesverband HHMVSH wurde bei der

Zusammenstellung der Gruppen darauf Wert gelegt, dass vorrangig

Helferinnen und Helfer mit Auslandserfahrung entsendet werden.

Allerdings war aufgrund der Anforderungslage keine

Standard-Auslandsbesetzung möglich, sondern eine neue

Zusammenstellung. So können wir den Aufbau an die Anforderungen der

EU-Module anlehnen. Ehrenamtliche Einsatzkräfte der

Logistikfachgruppen Verpflegung und Materialerhaltung ergänzen bei

Bedarf die Teams. In Summe sind jetzt mehrere Teams aus insgesamt 20

THW-Kräften mit entsprechender Logistikerfahrung verfügbar." Seit

zehn Jahren gibt es im nördlichsten Bundesland die Initiative

FEUERWERK für eine bessere Zusammenarbeit von THW und Feuerwehr. Die

aktuelle Einsatzsituation ist wieder ein Beispiel, für eine aktiv

gelebte Initiative. An dieser Stelle informieren wir sie umgehend,

sobald die Einsatzkräfte des THW mit den Feuerwehrkräften in den

Einsatz gehen.



