THW-HH MV SH: Mit dem Beirat THW zur Marke THW

Erstmalig tagte der letztes Jahr ins Leben gerufene Beirat der

THW-Landesvereinigung Schleswig-Holstein e.V. in den Räumen des THW

Landesverbandes HH, MV, SH in Kiel. THW-Landesbeauftragter Dierk

Hansen begrüßte die Mitglieder des Gremiums zunächst im Lagezentrum

der Dienststelle. Dort gab der Referatsleiter Einsatz Olaf Nentwig

einen Kurzbericht zu dem THW-Anteil im anstehenden G20-Einsatz.

Schwerpunktthema des Abends, zu dem der 1. Vorsitzende der

Landesvereinigung, der ehemalige Landespolizeidirektor Burkhard Hamm

eingeladen hatte, war die Stärkung der Öffentlichkeits- und

Medienarbeit des THW. Lebhaft diskutierten unter anderem der

ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen, die Flensburger

Oberbürgermeisterin Simone Lange und der Ehrenpräsident des Deutschen

Feuerwehrverbandes Hans-Peter Kröger Möglichkeiten, die Sichtbarkeit

des Technischen Hilfswerkes zu steigern. Alle 17 Beteiligten

erörterten zudem Ansätze, die Attraktivität des THW deutlicher

hervorzuheben und die "Marke THW" zu entwickeln.



Der Beirat setzt sich zusammen aus: -Frau Simone Lange

(Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg), -Herrn Dr. Thorsten

Birkholz (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), -Herrn

Andreas Breitner (Verband Deutscher Wohnungsunternehmen e.V.), -Herrn

Peter-Harry Carstensen (Ministerpräsident a. D.), -Herrn Horst Eger

(Ministerialdirigent a. D.), -Herrn Ingo Gaedechens (Mitglied des

Deutschen Bundestages), -Herrn Pierre Gilgenast (Bürgermeister der

Stadt Rendsburg), -Herrn Dieter Haack (Hanse-Werk AG), -Herrn Peter

Weltersbach (Industrie- und Handelskammer zu Kiel), -Herrn Björn

Ipsen (Industrie- und Handelskammer zu Flensburg), -Herrn Hans-Peter

Kröger (Ehrenpräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes), -Herrn

Andreas Otto (Radio Schleswig-Holstein) -sowie dem Vorstand der

THW-Landesvereinigung e.V. ----- https://www.lv-hhmvsh.thw.de/SharedD

ocs/Meldungen/THW-LV-HHMVSH/DE/Meldungen/2016/04/2204beirat.html?sear

chString=beirat









