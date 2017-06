THW-HH MV SH: Kieler Woche Aktivitäten des THW zwischen Leuchtturm Kiel und der Hörn

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Kiel (ots) -



Auch auf der 135. Kieler Woche, die am 25. Juni endete, hatten die

über 3 Millionen Besucherinnen und Besucher von Nordeuropas größtem

Volksfest und dem weltgrößten Segelevent bei zahlreichen

Veranstaltungen, ob im Stadtgebiet oder auf See, die Gelegenheit, das

Technische Hilfswerk in Aktion zu erleben. Wie in den Vorjahren

unterstützte die Fachgruppe Wassergefahren Kiel an der Kiellinie

zwischen Hörn und Kiel-Wik die Wasserrettung: Die Kieler Fachgruppe

Wassergefahren (FGr W) des THW übernimmt auf Amtshilfeersuchen der

Berufsfeuerwehr Kiel (BF), Träger des Rettungsdienstes in der

Landeshauptstadt Kiel, gemeinsam mit der Taucher-Einsatz-Staffel

(Rettungstaucher) des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) auch in diesem

Jahr den Wasserrettungsdienst während der Kieler Woche.

Einsatzauftrag: Gewährleistung des Wasserrettungsdienstes, insbes.

das Retten, Bergen, medizinische Erstversorgen und Transportieren von

(verletzten) Personen, /ggf. Tauchereinsätze aus o.g. Situationen

heraus, / allgemeine Gefahrenabwehr, zudem / Kontrollfahrten im

gesamten Einsatzraum sowie / Erkundungsfahrten mit dem Einsatzleiter

der BF. Einsatzraum: Innenförde von der Hörn (ab dem Hörn Campus)

seewärts bis zur Kiellinie / Marinestützpunkt Kiel-Wik Einsatzzeiten:

Fr. 16. bis - So.25.Juni jeweils 18 bis ca. 2 Uhr.



Weitere Fachgruppen Wassergefahren aus dem LV HHMVSH und aus dem

ganzen Bundesgebiet hatten ihren Einsatzraum im Olympiahafen

Kiel-Schilksee und auf der Kieler Außenförde und der Kieler Bucht auf

den elf Regattabahnen. Die Aufgaben des THW sind, technische

Unterstützung, Auf - und Abbau sowie Sicherung der Wettkampfbahnen,

Absicherung der Teilnehmer, Transport von Personen.



Wie bereits berichtet hatten THW-Jugend SH e.V. THW Vereinigung SH

e.V. und der Landesverband an der Kiellinie einen Informations- und

Mitmachstand. Der Stand in der Nähe der Reventloubrücke und des Camps

Sailing City wurde sehr gut angenommen von den Besucherinnen und

Besuchern.



Bereits am ersten Kieler Woche Wochenende baute der OV Tönning für

den 3. Internationalen Maritimen Mehrkampf aus einem EGS-Gerüst eine

Station für die Wettkampfteilnehmer an der Kiellinie beim

Tirpitzhafen auf.



Einer der traditionellen Höhepunkte, der Kieler Woche ist am

zweiten Wochenende am Sonnabend das Familienfest im Gaardener

Werftpark. Die Farben des THW wurden wie in den Vorjahren durch die

Bergungsgruppen des Eckernförder Ortsverbandes vertreten. Highlight

wie in den Vorjahren war natürlich wieder die THW-Riesenrutsche. Für

die Eckernförder war es der erste Einsatz mit der Neuauflage dieses

einzigartigen "Gerätekraftwagen" für die Öffentlichkeitsarbeit.



Die Jugendgruppe des Kieler Ortsverbandes war wie in den Vorjahren

beim Spielfest der Förde Sparkasse im Hiroshimapark aktiv.Aufdem

Kleinen Kiel, einer der beiden künstlichen Seen um die Altstadt der

schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt boten sie den Kindern an

mit Schlauchbooten zu paddeln.









