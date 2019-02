THW-HH MV SH: Kick-off THW-Grundausbildung im Regionalbereich Neumünster

von shz.de

19. Februar 2019, 05:13 Uhr

Kaltenkirchen (ots) -



Am vergangenen Samstag startete in sechs Ortsverbänden des

Technischen Hilfswerk (THW) die Grundausbildung. Insgesamt 26

Teilnehmende werden in den kommenden sechs Monaten zu neuen

THW-Einsatzkräften ausgebildet.



Das THW hilft bei Überschwemmungen, Schnee- und sonstigen

Naturkatastrophen, Stürmen, Unfällen und Großschadenslagen. Doch

bevor ein Ehrenamtlicher im THW in den Einsatz gehen darf, muss er

oder sie erst einmal die bundeseinheitliche THW-Grundausbildung

absolvieren.



In den THW-Ortsverbänden Bad Segeberg, Bramstedt, Kaltenkirchen,

Neumünster, Norderstedt und Wahlstedt, die alle zum THW -

Regionalbereich Neumünster zählen, begann am vergangenen Samstag die

Grundausbildung. Sie dauert sechs Monate, in welchen den insgesamt 26

neuen Helferinnen und Helfern alle erforderlichen Grundlagen

vermittelt werden. Neben theoretischen Grundlagen erlernen Sie auch

den praktischen Umgang mit Trennschleifern, Notstromaggregaten,

Beleuchtung und vielen anderen Fertigkeiten, die sie für ihren

späteren Einsatz benötigen.



Besonders ist, dass die Helferinnen und Helfer nicht nur in ihren

eigenen THW-Ortsverbänden Ausbildung erfahren, sondern einzelne

Themen in einem der sechs Ortsverbände für alle ausgebildet werden.

Auf diese Weise lernen sich die "Neuen" untereinander kennen, was

später bei gemeinsamen Einsätzen und Übungen von großem Vorteil ist.



"Dem Start der Grundausbildung im Regionalbereich Neumünster sind

verschiedene Marketingmaßnahmen voraus gegangen" , erklärt Stefan

Tahn, Regionalstellenleiter der THW Regionalstelle Neumünster. "Wir

freuen uns, dass wir damit, aber auch durch das persönliche

Engagement unserer vielen Ehrenamtlichen im Regionalbereich eine so

tolle Resonanz erzielt haben. Wir wünschen allen neuen Ehrenamtlichen

viel Erfolg und Spaß bei der Grundausbildung und freuen uns über

jeden, der seine Freizeit ehrenamtlich im THW und somit für den

Bevölkerungsschutz investiert."









