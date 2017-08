THW-HH MV SH: Jugendliche aus Russland besuchen THW-Jugend in Mecklenburg-Vorpommern

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Stralsund (ots) -



15 Jugendliche und Betreuer vom Russian Student Corp of

Rescuers(RSCOR) Orenburg besuchen vom 05. August bis zum 17. August

die THW-Jugend Mecklenburg-Vorpommern e.V.



Seit 2014 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen dem Russian

Student Corp of Rescuers(RSCOR) und der THW-Jugend. Erst letztes Jahr

waren deutsche Jugendliche zu Gast in Russland, dieses Jahr besuchen

die russischen Einsatzkräfte Deutschland. Das Projekt wird von der

"Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch" gefördert und dient der

interkulturellen Entwicklung der Jugendlichen.



Für die russischen Gäste wurde ein abwechslungsreiches Programm

aufgestellt. In den THW Ortsverbänden werden die insgesamt 35

Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeinsam das Retten von Menschen aus

Höhen und Tiefen sowie aus Wassergefahren üben. In diesem Rahmen ist

es möglich, andere oder neue Arbeitsweisen zu erlernen.



Neben den praktischen Ausbildungstätigkeiten besuchen die

Jugendlichen den Baumwipfel Pfad im Natur-Erbe-Zentrum Rügen, das

internationale Feuerwehrmuseum sowie das Schloss in Schwerin und das

ehemalige Atomkraftwerk in Lubmin. Die Hansestadt Stralsund wird in

kleinen Gruppen ohne Dolmetscher im Rahmen einer Stadtrallye

erkundet, so dass die Jugendlichen sicherer in dem Umgang mit der

fremden Sprache werden.



Die Kultur- und Freizeitveranstaltungen sollen gegenseitiges

Vertrauen aufbauen, den Teamgeist und die Sprachkompetenzen fördern.



Am Freitag, den 11. August um 18 Uhr werden die russischen Gäste

im THW Ortsverband Stralsund(Am alten Marinehafen 1, 18439 Stralsund)

von Vertretern der Politik, anderen Verbänden und Vereinen, des

Technischen Hilfswerk(THW) und der THW-Jugend begrüßt. An einem

Runden Tisch werden sich die geladenen Gäste über "internationale

Jugendarbeit" austauschen.









