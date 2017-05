THW-HH MV SH: Explosion und Brand KFZ-Werkstatt - Einsatz für Preetzer THW-Fachgruppe Räumen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Langwedel



Explosion und Brand KFZ-Werkstatt



Für die Einsatzkräfte des THW Preetz endete die Nacht auf den 23.

Mai bereits gegen 00:30 Uhr. Die ehrenamtlichen Helferinnen und

Helfer wurden zur Unterstützung nach Langwedel bei Nortorf alarmiert.

Dort war am Vorabend kurz vor 20 Uhr ein Großfeuer in einer

Kfz-Werkstatt ausgebrochen, bei dem es auch zu Außengastank

explodierte. Die Explosion beschädigte nicht nur umliegende Gebäude

sondern verursachte auch weitere Brände. Mehrere Personen wurden

verletzt. Ein Großaufgebot von Feuerwehrkräften aus Langwedel,

Blocksdorf, Borgdorf-Seedorf, Dätgen, Nortorf, Schülp, Timmaspe und

Warder war im Einsatz. Die Aufgabe der THW Fachgruppe Räumen war das

Bergen mehrerer Gasflaschen mit Hilfe des Bergungsräumgerätes. Die

geborgenen Gasflaschen wurden von der Feuerwehr gekühlt und mit der

Wärmebildkamera kontrolliert. Während die Helferinnen und Helfer des

THW sich gegen 06.00 Uhr auf den Rückweg in den Ortsverband machten,

dauerte der Einsatz für die Feuerwehr noch an. Am Ortsverband wurde

die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt und gegen 08.00 Uhr konnten

alle THW-Kräfte wieder nach Hause entlassen werden.









Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell