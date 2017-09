THW-HH MV SH: Blaulicht anstatt Heavy-Metall - Katastrophenschutzübung des Kreises Steinburg in Wacken

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Am Samstag, den 09.September 2017, fand im Kreis Steinburg eine

Katastrophenschutzübung mit 1500 Einsatzkräften statt. Übungsszenario

war ein Massenanfall von verletzten Personen bei einer

Großveranstaltung in Wacken.



Während Anfang August 2017 über 75 Tausend Besucher in Wacken

ausgelassen das Wacken Open Air gefeiert haben, wurde am 09.

September im Bereich der Gemeinde Wacken der Katastrophenfall

geprobt. Übungslage war ein starker Sturm mit orkanartigen Böen, der

einen Massenanfall von Verletzten auf dem Wacken Open Air

verursachte. Mit dem Übungsziel theoretisch entwickelte Standards für

die Schadensabwehr zu überprüfen, beteiligten sich 1500 Einsatzkräfte

aus verschiedenen Hilfsorganisationen an der Übung des Kreises

Steinburg. Das Wetter passte mit vielen Schauern am Übungstag zur

Lage, die Einsatzkräfte und 350 Verletztendarsteller ließen sich

davon aber nicht beeindrucken.



Mehr als 130 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerk(THW) aus

Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben an der Übung teilgenommen.

Zu den Aufgaben der THW-Kräfte gehörte das Betreiben von Meldeköpfen,

für die teilnehmenden Einheiten wurde ein Bereitstellungsraum auf dem

ehemaligen Flugplatz "Hungriger Wolf" bei Itzehoe eingerichtet.



Die Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein gGmbH und das

Deutsche Rote Kreuz wurden beim Einrichten und Betreiben von mehreren

mobilen Behandlungsplätzen, in denen Verletzte Personen noch vor Ort

medizinisch versorgt werden können, unterstützt. Mit einem Bus des

Technischen Hilfswerk wurden Verletztendarsteller von

Hilfsorganisationen und der Bevölkerung zu ihren Einsatzorten

gefahren.



Die logistische Verpflegung der Einsatzkräfte,

Verletztendarsteller und Gäste haben die Fachgruppen Logistik des THW

übernommen.



Der Landrat des Kreises Steinburg, Torsten Wendt, bedankte sich

bei einem gemeinsamen Abschlussapell für den Einsatz der ehren- und

hauptamtlichen Rettungskräfte.









erstellt am 10.Sep.2017 | 11:33 Uhr