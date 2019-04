THW-HH MV SH: Besucherrekord beim THW Familien-Osterfeuer

von shz.de

22. April 2019, 06:03 Uhr

Kaltenkirchen (ots) -



Mit Essen- und Getränkeständen, Ostereiersuche sowie viel Spiel,

Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein lockte das THW

Familien-Osterfeuer wieder viele Besucher in den Freizeitpark

Kaltenkirchen. Dank dem sommerlichen Wetter wurde sogar ein neuer

Besucherrekord erreicht.



War die Talsohle im Freizeitpark Kaltenkirchen am frühen

Ostersamstag-Morgen noch leer und verlassen, hatten die

THW-Einsatzkräfte sie bis zum frühen Nachmittag in eine große

Veranstaltungsarena verwandelt.



Hüpfburg, Riesenrutsche und Geschicklichkeitsspiele wurden

aufgebaut, die Eiersuchfelder abgesteckt, Essen- und Getränkestände

vorbereitet und mit dem Radlader das Holz für das Osterfeuer

zusammengeschoben.



Schon vor dem offiziellen Beginn um 16:00 Uhr kamen die ersten

Besucher. Als dann eine halbe Stunde nach dem offiziellen Beginn die

Ostereiersuche anstand, war die Talsohle bereits "randvoll". Über 1

700 Besucher wurden zu diesem Zeitpunkt gezählt - ein neuer

Besucherrekord!



Mehr als 600 Kinder stürmten dann die drei Eiersuchfelder, bei

denen sie nach Altersgruppen getrennt viele Süßigkeiten finden

konnten. Wer kein Glück bei der Suche auf dem Eiersuchfeld hatten,

konnte sich anschließend eine Überraschung vom eigens angehoppelten

Osterhasen abholen. Vor lauter Abwechslung wurde das Anzünden des

Osterfeuers am späten Nachmittag fast schon zur Nebensache.



"Wegen dem guten Wetter haben wir durchaus mit vielen Besuchern

gerechnet. Aber dass es so viele werden, damit haben wir nicht

gerechnet", sagt Mirco Grönwoldt, Ortsbeauftragter des THW

Kaltenkirchen. "Trotz Nachbeschaffungen waren die Essenstände bereits

um 20:00 Uhr restlos ausverkauft und der Getränkestand noch bis spat

abends voll ausgelastet. Ein großes Dankeschön an die 25

ehrenamtlichen THW Einsatzkräfte und die 12 Jugendlichen der der

THW-Jugend Kaltenkirchen. Sie alle haben wieder einmal eine tolle und

für alle Besucher sehr unterhaltsame Veranstaltung auf die Beine

gestellt."



Danken möchte das THW Kaltenkirchen auch "Famila" Kaltenkirchen

sowie "Bleyer & Wichert" für deren Sponsoring. Darüber hinaus auch

den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenkirchen, die als

Brandabsicherung vor Ort waren und dem DRK Kaltenkirchen, das die

sanitätsdienstliche Absicherung der Veranstaltung übernahm.









Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Florian Gottschalk

Telefon: 0176 10504000

E-Mail: boe@thw-kaltenkirchen.de

www.thw-kaltenkirchen.de



Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell