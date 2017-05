THW-HH MV SH: Bergungs- und Ortungsübung DanGer Respons 2017 erfolgreich abgeschlossen.

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Tinglev (DK) / Flensburg



Die Übung "DanGer Response 2017" ist abgeschlossen. Mit dem 2.

Übungstag, Am Sonnabend, den 27. Mai, auch hier war das Szenario die

großflächige Explosion einer Industrieanlage, konnten die rund 180

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Schiedsrichter und Organisatoren eine

erfolgreiche Bilanz ziehen. Die einzelnen Übungsszenarien wurden

erfolgreich gemeistert. Unter den Bergung- uns Ortungsgruppen waren

aber auch Einheiten, die erst seit kurzer Zeit in diesen

Konstellationen und in dieser neuen Funktion agierten. Da sahen die

Schiedsrichter trotz guter Ansätze noch Entwicklungspotential. Da

wurde spontan aus der Übungs- dann eine Ausbildungssituation

generiert, Untergebracht waren die Helferinnen und Helfer in der

Unterkunft des Ortsverbandes Flensburg, deren Helfer Räumlichkeiten

und Gelände für eine kleine Zeltstadt dankenswerter Weise zur

Verfügung gestellt hatten. Weitere Einsatzkräfte nutzten die

Unterbringung auf einem Campingplatz neben dem Übungsgelände in

Tinglev. Durch den Aufbau des Übungsgeländes im dänischen Tinglev

konnten unterschiedlichste Szenarien realitätsnah geübt werden. Zu

diesem Realismus trugen auch die realistisch geschminkten Helferinnen

und Helfer bei, die als Verletztendarsteller oft stundenlang in ihren

Verstecken ausharrten. Diese Tätigkeit der bestmöglichen

Verletztendarstellung stellt natürlich keinen Selbstzweck dar.

Vielmehr sollen sich Einsatzkräfte auf solche Bilder einstellen, um

in dem Moment professionell zu helfen. Das hat nicht mit Abhärten zu

tun. Manche Verletzungssituationen lösen Schreckmomente aus, das ist

normal. Um mit solchen belastenden Einsatzsituationen in

Realeinsetzten fertig zu werden, gibt es nicht nur beim THW, sondern

auch bei allen anderen Hilfeleistungsorganisationen Einsatznachsorge-

oder Kriseninterventionsteams. Rundum verpflegt wurden die

Einsatzkräfte von den Fachgruppen Logistik aus Husum und Quakenbrück.

Das sonnig-sommerliche war für alle Teilnehmer einerseits ein Genuß,

andererseits mußte für Mensch und Hund immer für reichlich Wasser

gesorgt werden. Um hier keine Ausfälle zu erleben, denn in vollem

Einsatzanzug unter Atemschutz stellen sicher Wetterlagen eine

zusätzliche Belastung dar. Die Fachgruppen Ortung waren von dem

Übungsgelände in Tinglev so begeistert, dass sie sogar am Sonntag,

dem Abreisetag, nochmal nach Tinglev fuhren, um dort mit den

Rettungshunden zu üben, bevor es in die heimatlichen Ortsverbände

zurück ging.



Beteiligte Organisationseinheiten an dieser Übung: Teilnehmende

THW-Ortsverbände aus dem LV HH, MV, SH: Barmstedt, Bergen/Rügen,

Eckernförde, Heide, HH-Altona, HH-Bergedorf, HH-Mitte, HH-Wandsbek,

Kiel, Louisenlund (Stützpunkt), Lübeck, Neumünster, Niebüll, Preetz,

Sörup, Stralsund, Tönning



Teilnehmende THW-Ortsverbände aus dem LV Bremen, Niedersachsen:

Lohne, Lüneburg, Quakenbrück, Ronnenberg



Teilnehmende THW-Ortsverbände aus dem LV Berlin, Brandenburg,

Sachsen-Anhalt Steglitz-Zehlendorf



Teilnehmender THW-Ortsverband aus dem LV Hessen, Rheinland-Pfalz,

Saarland: Landau



Teilnehmender THW-Ortsverband aus dem LV Sachsen, Thüringen Gera



Im Sanitätsbereich als Übungsteilnehmer aber auch für Reallagen

unterstützend: DRK Eckernförde und Berufsfeuerwehr Flensburg



