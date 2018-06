THW-HH MV SH: Alarmierungsübung - Ein abgestürzter Meteorit forderte THW-Einsatzkräfte

von shz.de

30. Juni 2018, 00:33 Uhr

Demen(Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots) -



Ein nicht erkannter Meteorit ist über Sibirien abgestürzt und hat

mit seinen glühend heißen Teilen auch Deutschland getroffen - so

lautete das fiktive Übungsszenario, welches am vergangenen Wochenende

die Kräfte des THW-Regionalbereichs Schwerin forderte.



Es galt Löschwasser über eine Strecke von 1,7 Kilometer zu pumpen,

Personen zu retten, die ortsansässige Infrastruktur mit Strom zu

versorgen und ein einsturzgefährdetes Gebäude niederzulegen.



Während zur Bekämpfung von Waldbränden am Samstag in Demen

(Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine 1,7 Kilometer lange

Förderstrecke für Löschwasser mit Schläuchen und Aluminiumrohren in

Betrieb genommen wurde, durchbohrten die Ortsverbände Schwerin und

Wismar mit ihren Bergungsgruppen Wände eines alten Melkstandes, um

die Rettung von zwei Personen zu üben. Aufgrund der

Einsturzgefährdung wurde das Gebäude im Anschluss durch die

Fachgruppe Räumen aus Waren mit Unterstützung der Bergungsgruppen zu

großen Teilen niedergelegt. Die Fachgruppe Elektroversorgung aus

Rostock musste parallel zu den anderen zu absolvierenden Aufgaben

aufgrund eines Ausfalls der Energieversorgung Strom in das Klärwerk

einspeisen um eine Havarie zu verhindern. Bereits am Vorabend war der

Bereitstellungsraum für die großangelegte Übung errichtet und die

Förderstrecke aufgebaut worden, um Löschwasser aus dem nahe gelegenen

See für die Feuerwehr entnehmen zu können.



Bei der zweitägigen Alarmierungsübung kamen, trotz parallel

stattfindender Bereichsausbildung Ladekran und zuletzt hoher

Einbindung der ehrenamtlichen Helfer in Einsätzen und bei sonstigen

Veranstaltungen insgesamt mehr als 70 Ehrenamtliche Helfer/innen aus

den Ortsverbänden Schwerin , Rostock, Wismar, Parchim, Bad Doberan

und Waren zum Einsatz. Dazu kamen sieben hauptamtliche

THW-Mitarbeiter sowie ca. 10 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr

Demen.



Die Übung forderte die Einsatzkräfte durch das ungewöhnliche und

weiträumige Szenario, welches eine Vielzahl von unterschiedlichen

Einsatzoptionen abdeckte.









Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Markus Drewes

Telefon: 0174 / 3796872

E-Mail: markus.drewes@thw-heide.de

www.lv-hhmvsh.thw.de



Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell