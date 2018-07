THW-HH MV SH: Aktive Nachbarschaftshilfe - THW sichert Anschlußgebäude nach Abriss

von shz.de

22. Juli 2018, 10:03 Uhr

Lübeck (ots) -



Nach dem Bericht (siehe unter anderem LN-online vom 21.7.2018

Ausschnittsweise zitiert am Ende dieser Meldung) über den Einsatz des

THW Gadebusch in Lübeck in der Ziegelstraße anbei einige Bilder von

der Arbeit der ehrenamtlichen THW-Einsatzkräfte. In enger

Zusammenarbeit mit dem THW Lübeck und der Feuerwehr Lübeck konnte der

Einsatz in der Nacht zum Sonntag erfolgreich beendet werden. Zum

Einsatz kam unter anderem das Einsatzsicherungssystem (ESS) des OV

Gadebusch.

------------------------------------------------------------------

Aus LN-online vom 21.7.18: "Zunächst war die Feuerwehr gerufen

worden, weil sich nach dem Abriss des Hauses in der Mitte Risse in

den Giebelwänden der Nachbarhäuser zeigten - sie drohten

einzustürzen. Die Einsatzkräfte zogen einen Statiker hinzu und

stellten fest, dass zumindest mit einem Teileinsturz zu rechnen sei,

sagte Matthias Schäfer, Sprecher der Lübecker Feuerwehr. Daraufhin

habe man vier Gebäude, in denen sich unter anderem zwei Imbisse

befinden, räumen lassen. Die Polizei untersagte die Nutzung aus

Sicherheitsgründen.



Dem Bauherren sei dann zunächst die Möglichkeit eingeräumt worden,

Maßnahme zu ergreifen - etwa eine Fachfirma mit der Sicherung zu

beauftragen. "Er fand aber keine Firma und hat dann uns beauftragt,

das zu machen", sagte Schäfer. Die Giebelwände sollen nun zunächst

provisorisch gesichert werden. Dazu wurde der Ortsverband Gadebusch

des THW angefordert - "die sind speziell für die Gebäudesicherung

geschult und haben die nötigen Mittel", so Schäfer. Er rechnete

damit, dass die Arbeiten am Abend beginnen und gegen Mitternacht

abgeschlossen sein sollten.



Als nächsten Schritt werden sich Sachverständige unter anderem von

der Bauverwaltung den Schaden ansehen und dann das weitere Vorgehen

besprechen."









Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Claus Döpper

Telefon: 0431 / 57933-12

E-Mail: claus.doepper@thw.de

www.lv-hhmvsh.thw.de

auch unter Facebook und Twitter: @THW.HHMVSH



Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell