THW-HH MV SH: Abstützeinsatz nach Brand in Wismarer Altstatdt

von shz.de

30. April 2018, 00:03 Uhr

Wismar (ots) -



Als Folge eines Großfeuers in der Wismarer Altstadt galt es

Gebäude abzustützen.



Der THW-OV Wismar hat die Abstützsysteme Holz (ASH) aus Gadebusch

und Pinneberg angefordert. Weiterhin unterstützten Einsatzkräfte von

THW Ludwigslust.



So wurde am Sonntag um 12:26 Uhr Technische Zug des THW OV

Pinneberg alarmiert. Der Einsatzort ist Wismar, in

Mecklenburg.Vorpommern. Die16 Einsatzkräften aus Pinneberg trafen am

frühen Nachmittag in Wismar mit ihrer Spezialausstattung ein. Mit

einem weiteren ASH-System waren auch die Einsatzkräfte aus dem OV

Gadebusch vor Ort. Im Einsatz waren über 40 ehrenamtliche THW-Kräfte

Anlass war ein Großfeuer in der Altstadt von Wismar. Es beschäftigt

die Einsatzkräfte seit Freitag. Laut NDR wurde aus dem einen Gebäude,

dass angeschlagen ist, Menschen über die Drehleiter gerettet. Das

zweite Haus, das mittels ASH abgestützt werden soll, stand vor

Ausbruch des Feuers leer.



****** INFORMATION ASH ********



Was ist das ASH (Abstützsystem Holz)?



Der Umfang des ASH ist beachtlich. Neben Holzbalken in

verschiedenen Größen, führt das THW bei einem Einsatz Kreissägen und

Bohrmaschinen mit. Damit lässt sich das Holz vor Ort je nach

Verwendungszweck leicht bearbeiten. Messgeräte sowie Stützen und

Erdnägel sind ebenfalls Bestandteil des Inventars. Erdnägel sind

ähnlich einem übergroßen Zelt-Hering und dienen zur Fixierung des ASH

im Boden. Die komplette Ausrüstung befindet sich auf einem Anhänger

und ist somit jederzeit einsatzbereit.



Beim Aufbau des ASH unterscheidet das THW zwischen zwei

Stützmethoden. Die erste ist der sogenannte Stützbock, der bis zu 15

Meter in die Höhe reichen kann. Er besteht aus Bohlentreibladen, also

Balken, die auf dem Boden liegen. Auf ihnen werden senkrecht stehende

Streichbalken befestigt, es entsteht ein rechter Winkel. Um die

Konstruktion zu stabilisieren, befestigen die Helfer diagonal,

zwischen Bohlentreibladen und Streichbalken, so genannte

Strebstützen, was dem Ganzen das Aussehen von einem Dreieck verleiht.

Die zweite Methode ist das Sprengwerk. Es wird verwendet, um zwei

Wände gegeneinander abzustützen. Mit vorgefertigten Holzbalken lassen

sich so individuelle Sprengwerke mit einer Spreizweite von bis zu

zehn Metern herstellen.



Einmal aufgebaut, bleibt das ASH meist bis zum Ende des Einsatzes

stehen, das heißt in der Regel bis zum Wiederaufbau oder Abriss des

Gebäudes. Das Holz wird danach in aller Regel nicht wieder für ein

ASH verwendet, da es unter anderem durch Witterungseinflüsse nicht

mehr hundertprozentig belastbar ist. *****









Rückfragen bitte an:



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Claus Döpper



E-Mail: claus.doepper@thw.de

www.lv-hhmvsh.thw.de



Original-Content von: THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell