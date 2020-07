Tetenhusen: Kradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Fahrradträger

Avatar_shz von shz.de

20. Juli 2020, 11:33 Uhr

Tetenhusen (ots) - Am Sonnabend (18.07.20) kam es in Tetenhusen gegen 09:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem entgegenkommenden Pkw mit Fahrradträger. Der Fahrer des Pkw wird gesucht.



Der 62-jährige Kradfahrer fuhr aus Meggerdorf kommend die Straße Haberland in Richtung Tetenhusen. Dort kam ihm der anthrazitfarbene Pkw mit Fahrradträger entgegen. Es kam zu einer Berührung des Motorrades mit einem Fahrrad. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht.



Der Fahrer des Wagens fuhr weiter. Möglicherweise hat er den Unfall gar nicht mitbekommen. Er wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Kropp (Tel.: 04624-4506680) zu melden.



