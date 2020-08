Tensfeld - Vermisste 87jährige ist wohlauf (Fahndungslöschung)

Avatar_shz von shz.de

21. August 2020, 14:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Die seit gestern vermisste 87jährige Edith Radig konnte angetroffen werden und ist wohlauf.



Im Rahmen der intensiven Such- und Fahndungsmaßnahmen wurde die Vermisste durch einen Kammeraden der FFW Tensfeld am heutigen Nachmittag angetroffen.



Die Polizei bedankt sich bei den Vertretern der Medien für die Verbreitung der Öffentlichkeitsfahndung.



Die ursprüngliche Meldung vom heutigen Tage ist unter folgendem Link ersichtlich.



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4685495



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160/3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4685989 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell