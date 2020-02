Tensbüttel-Röst: Hühnerdieb

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 11:03 Uhr

Tensbüttel-Röst (ots) - In der Nacht zum Montag war in Tensbüttel-Röst ein

Hühnerdieb unterwegs und hat sechs Vögel samt einigem Zubehör entwendet. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib

der Tiere geben können.



Im Zeitraum von Sonntagabend, 20.00 Uhr, bis Montagmorgen verschaffte sich ein

Unbekannter durch Aufbrechen von Schlössern Zutritt zu Hühnergehegen eines

Betriebes in der Albersdorfer Straße. Er entwendete sechs Hühner, Tränken und

Futtermaschinen. Zudem nahm er eine Transportbox mit, in der er die Hühner

vermutlich vom Tatort wegschaffte.



Möglicherweise laufen die Vögel nun auf einem anderen Grundstück. Wer Hinweise

hierauf oder auf den Dieb geben kann, sollte sich mit der Polizei in Meldorf

unter der Telefonnummer 04832 / 20350 in Verbindung setzen.



Merle Neufeld



