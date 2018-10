Tensbüttel-Röst, BAB 23 / 55-Jähriger wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

von shz.de

29. Oktober 2018, 12:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 28.10.18 kam es auf der BAB 23 bei

Tensbüttel-Röst zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein

55-Jähriger tödliche Verletzungen erlitt. Der 55-Jährige aus dem

Kreis Dithmarschen befuhr mit einem BMW die BAB 23 auf dem rechten

Fahrsteifen in Fahrtrichtung Norden. Gegen 23:30 Uhr kommt er mit

seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert in

Höhe des Parkplatzes Dithmarscher Geest auf dem Gründreieck mit

diversen Verkehrszeichen und der Spitze einer Leitplanke. Die

Leitplanke durchbohrte dabei das Fahrzeug und klemmte den Fahrer ein.

Der 55-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Sein 18-jähriger Beifahrer aus Heide kann sich selbst aus dem

Fahrzeug befreien. Er erlitt einen Schock und wurde mit einem

Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.



Die BAB 23 wurde an der Anschlussstelle Albersdorf in

Fahrtrichtung Heide bis zirka 03:30 Uhr voll gesperrt. Ein

Unfallsachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache

hinzugezogen. Das Unfallfahrzeug wurde mit Hilfe eines Krans geborgen

und abgeschleppt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10.000 Euro.









