Tellingstedt: Sachbeschädigung an Schule

20. Juni 2019, 08:53 Uhr

Tellingstedt (ots) - Bereits am vergangenen Wochenende haben

Unbekannte Glasscheiben der Tellingstedter Grundschule beschädigt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten

geben können.



Im Zeitraum vom 14. Juni 2019 bis zum 17. Juni 2019 bewarfen

Randalierer die Eingangstür der Schule im Schulweg und ein Fenster

eines Klassenraumes vermutlich mit einem Stein. Dabei entstanden an

den Scheiben jeweils Beschädigungen. Das Ersetzen der Gläser wird

Kosten in Höhe von etwa 400 Euro verursachen.



Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten

sich daher bei der Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer

04838 / 78065 melden.



