Tellingstedt: Einbruch in eine Lagerhalle- Zeugen gesucht!

03. Dezember 2018, 13:23 Uhr

Tellingstedt (ots) - In der Zeit von Mitte November bis Sonntag

kam es in Tellingstedt zu einem Einbruch in eine Lagerhalle. Die

Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben

können.



In dem Zeitraum von Mitte November bis zum Sonntagnachmittag,

15.15 Uhr, suchten die unbekannten Täter die Betriebsgebäudehalle auf

dem Gelände in der Heider Straße auf. Die Täter hebelten das

Garagentor gewaltsam auf und gelangten dadurch ins Gebäudeinnere.

Dort entwendeten sie eine Motorsense, zwei Motorsägen, eine

Fischwaage, zwei Aufsitzrasenmäher, einen Kühlschrank, zwei

Überwachungskameras und vier Netze zum Fischfang. Der Wert des

erlangten Gutes beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen

Personen und Fahrzeugen oder zum Verbleib des Diebesgutes machen

können. Hinweise bitte an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer

0481/ 94-0.



Maike Pickert









Rückfragen bitte an:

Maike Pickert

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell