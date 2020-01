Techelsdorf - Verendete Tiere am Gleis abgelegt

Avatar_shz von shz.de

21. Januar 2020, 12:53 Uhr

Techelsdorf (ots) - Gestern Nachmittag wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz

auf der Bahnstrecke Kiel nach Neumünster gerufen. Ein Bahnmitarbeiter hatte

verendete Tiere am Gleis gesichtet und die Bundespolizei alarmiert.



Die eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte im Bereich Techelsdorf (Kreis

Rendsburg-Eckernförde) insgesamt 10 Füchse, 5 Marder und ein Reh in bzw. an den

Bahngleisen feststellen (siehe Bild). Die Tiere waren verendet und es konnte

ausgeschlossen werden, dass die Tiere von einem Schienenfahrzeug überfahren

worden waren.



Die verendeten Tiere waren offensichtlich dort abgelegt worden und wurden aus

dem Gleisbereich entfernt. Da auch Reifenspuren festgestellt wurden, kann nicht

ausgeschlossen werden, dass die Tiere dort abgelegt wurden. Der zuständige

Jagdausübungsberechtigte wurde informiert und sagte die Entsorgung der Tiere

zu.



