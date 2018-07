Tarp: Zeugen nach Verkehrsgefährdung gesucht

von shz.de

27. Juli 2018, 10:13 Uhr

Mittelangeln (ots) - Am vergangenen Sonntag (22.07.18) ereignete

sich im Bereich Tarp/Süderschmedeby/Großsolt eine Verkehrsgefährdung,

an der mehrere Fahrzeuge beteiligt waren und die in einem

Verkehrsunfall endete. Die Beteiligten wurden von der Polizei

gestoppt und kontrolliert. Es werden Zeugen gesucht.



Der Ausgang des Ganzen war gegen 15:10 Uhr auf der A 7 in

Richtung Norden. In Höhe Bollingstedt fuhren ein silberner BMW und

ein blauer Ford Fiesta minutenlang nebeneinander her und hinderten

den Fahrer eines weißen Fiat Puntos am Überholen. Nachdem der BMW den

Überholfahrstreifen verließ, konnte der Fiat vorbeifahren und verließ

die Autobahn an der Anschlussstelle Tarp. Der BMW, der Ford Fiesta

und ein silberner Ford Focus folgten dem Fiat. Im Verlaufe der Fahrt,

die über die L193, über den Kreisverkehr in Süderschmedeby bis zum

Kreisverkehr Bistoft und zurück führte, versuchten sie den Fiat zu

überholen, auszubremsen und von der Fahrbahn zu drängen. Vor dem

Kreisverkehr in Bistoft kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß des

BMW mit dem Fiat. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.



Die von der Beifahrerin alarmierte Polizei konnte die Fahrzeuge

schließlich in Höhe Großsoltholz stoppen.



Die Polizeistation Mittelangeln sucht Zeugen der

Straßenverkehrsgefährdungen. Diese werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer: 04633/1710 zu melden.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell