Tarp A7 - Betrunkener ohne Fahrerlaubnis mit Lichthupe auf der Überholspur unterwegs

22. Januar 2020, 09:03 Uhr

Tarp (ots) - Samstagabend, am 18.01.2019, gegen 18:00 Uhr, kam es für eine

Streifenwagenbesatzung des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Nord, zu einem

skurrilen Einsatz auf der Autobahn 7.



Sie befuhren diese in Fahrtrichtung Süden und führten kurz vor der

Anschlussstelle Tarp ein Überholmanöver durch. Währenddessen näherte sich von

hinten ein Fahrzeug und betätige in großer Entfernung die Lichthupe. Als sich

das Fahrzeug weiter näherte und der Fahrzeugführer offensichtlich erkannte, dass

es sich um einen Streifenwagen handelt, wechselte er auf den Hauptfahrstreifen

und verringerte die Geschwindigkeit.



Aufgrund der unangebrachten Nutzung der Lichthupe entschieden sich die

Polizeibeamten dazu, das Fahrzeug und den Fahrzeugführer einer allgemeinen

Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei bemerkten sie, dass das Fahrzeug in

leichten Schlangenlinien innerhalb der eigenen Fahrspur geführt wurde und

mehrmals die rechte Begrenzungslinie der Fahrspur befuhr. Ebenfalls auffällig

war die stark wechselnde Geschwindigkeit des Fahrzeugführers von ca.80 km/h bis

über 150 km/h.



An der Anschlussstelle Schuby wurde das Fahrzeug mit dem Signal "Polizei - Bitte

folgen" auf den Parkplatz des hiesigen Polizeigeländes gelotst. Beim Einfahren

in die Parklücke ist der Fahrzeugführer mit beiden vorderen Reifen ruckartig

gegen den Kantstein gefahren, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam.



Die Polizeibeamten traten an das Fahrzeug heran und baten den Fahrzeugführer die

erforderlichen Dokumente auszuhändigen. Dieser entgegnete sofort, dass er nicht

im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Bei dem Fahrzeugführer handelte es

sich um einen 46-jährigen Kieler. Auf dem Weg zum Dienstgebäude, bemerkten die

Polizeibeamten, dass der 46- Jährige einen unsicheren Gang hatte und leicht

schwankte. Im Warteraum des Dienstgebäudes fiel ihnen ein deutlicher

Atemalkoholgeruch auf. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von über 1,3 Promille. Zur Beweissicherung wurde die Entnahme einer

Blutprobe angeordnet. Eine Recherche ergab, dass der 46-Jährige bereits mehrfach

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig geworden ist. Er hat sich nun in

einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

zu verantworten.



