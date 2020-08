Tangstedt (OD) - Diebstahl eines BMW X 6

Avatar_shz von shz.de

18. August 2020, 14:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (18.08.2020) ist es in der Hauptstraße zum besonders schweren Fall des Diebstahls eines Pkw des Herstellers BMW gekommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte um 03:50 Uhr Zugang zu dem auf dem Grundstück geparkten Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung.



Der Tatort befindet sich im Bereich zwischen der Dorfstraße und dem Beekmoorweg.



Es handelt sich um das Modell X6 M in der Farbe schwarz. Der Pkw hat Kennzeichenschilder des Kreises Stormarn (OD).



Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf ungefähr 90.000 Euro belaufen.



Beamte aus Henstedt-Ulzburg nahmen am Morgen eine Strafanzeige auf.



Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.



Die Ermittler bitten um Mitteilung über etwaige verdächtige Beobachtungen unter 040 52806-0.



Polizeidirektion Bad Segeberg



Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



