Tangstedt/Krs. Stormarn. Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Pkw-Fahrer nach Vorfahrtsmissachtung

Avatar_shz von shz.de

23. April 2021, 21:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 23.04.2021, gegen 18.32 Uhr, meldeten Autofahrer der Polizei einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der außerorts gelegenen Harksheider Straße (K 81 in Tangstedt, Krs. Stormarn) und der Heidetraße.

Eine 54jährige Frau aus Tangstedt war mit ihrem Pkw Skoda von der Heidestraße nach links in die Harksheider Straße eingebogen und dabei mit dem Pkw Audi Coupe eines 68jährigen Fahrers aus Norderstedt kollidiert. Die 68jährige war mit seinem Fahrzeug auf der K 81 in Richtung Tangstedt unterwegs und hatte an dieser Einmündung Vorfahrt.

Nach dem Zusammenstoß kam der Audi-Fahrer mit seinem Pkw nur wenige Meter weiter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Wucht gegen einen Straßenbaum.

Der 68jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Skoda-Fahrerin und eine 16jährige Mitinsassin wurden mit leichten Verletzungen vor Ort von Rettungswagenbesatzungen und einem Notarzt versorgt. Ein mitgeführter Hund wurde durch den Anprall aus dem Skoda geschleudert und verendete dort.

Die K 81 wurde während der Unfallaufnahme und aufgrund der großen Menge an umherliegender Trümmerteile komplett gesperrt und wird nach Beendigung der Aufräumarbeiten vermutlich erst gegen 22.30 Uhr wieder freigegeben. Die Polizei in Tangstedt hat den Unfall aufgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Unfallsachverständigen hinzugezogen. Ein Kriseninterventionsteam war zur Betreuung von hinzukommenden Angehörigen des Unfallopfers im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg übermittelt durch news aktuell